Franco Colapinto largará 21°en el GP de Estados Unidos por una penalización: a qué hora es la carrera

Franco Colapinto terminó 15° en la clasificación del GP de Estados Unidos de Fórmula 1, pero largará 21° en la carrera del domingo en Austin por la penalización de 10 puestos que recibió por el cambio de la unidad de control electrónico de su Alpine. Kimi Antonelli se quedó con la pole y podría adueñarse de la corona si gana la carrera.

El argentino ya sabía que debía cumplir una penalización de 10 puestos por el cambio de componentes de su Alpine y, durante las tres prácticas libres, priorizó el trabajo sobre el ritmo de carrera. Finalmente, largará 21°, por delante de Gabriel Bortoleto, quien partirá 22° con su Audi tras recibir una sanción de 20 puestos.

En la clasificación, Colapinto registró el 13° mejor tiempo de la Q1, con una vuelta de 1:35.898. De esa manera, superó a su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien marcó 1:35.969 y quedó 14°, a 0.071 segundos del argentino.

En la Q2, el francés comenzó mejor ubicado que Colapinto por apenas una décima. Sin embargo, ninguno de los dos Alpine consiguió avanzar a la última tanda. En su intento final, Gasly marcó 1:35.080 y quedó 11°, a solo 0.022 segundos de Liam Lawson, quien se aseguró el último lugar de acceso a la Q3 con un tiempo de 1:35.058.

De todas maneras, Gasly avanzará en la grilla debido a la sanción de cinco puestos que pesa sobre Arvid Lindblad. El francés de Alpine largará décimo, mientras que Lawson ocupará el noveno cajón de la grilla.

Por su parte, Andrea Kimi Antonelli se quedó con la pole position con una vuelta de 1:34.035 que lo posicionó por delante de Max Verstappen (1:34.214) e Isack Hadjar (1:34.250). El italiano de 20 años podría adueñarse de la corona si gana la carrera, Lewis Hamilton (largará 5°) queda en el quinto puesto y George Russell (iniciará 6°) se ubica noveno.

Por qué Colapinto deberá remontar tras una penalización de 10 puestos

El argentino afrontará un fin de semana exigente luego de que se confirmara una sanción de 10 posiciones en la grilla de largada del domingo. La penalización se debe al cambio de la unidad de control electrónico por cuarta vez en la temporada, cuando el reglamento permite utilizar hasta tres unidades sin recibir una sanción de este tipo.

No será el único piloto afectado. Gabriel Bortoleto, de Audi, recibió una penalización de 20 puestos por cambios en el motor y la unidad de control electrónico, mientras que Arvid Lindblad, de Racing Bulls, perderá cinco posiciones por utilizar una sexta unidad del motor de combustión interna.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en el GP de Estados Unidos

La actividad de la Fórmula 1 continuará este sábado con la tercera práctica libre, prevista para las 14.30 de Argentina. La clasificación comenzará a las 18 y definirá el orden de largada para la carrera principal.

Los horarios del Gran Premio de Estados Unidos

Domingo 25 de octubre