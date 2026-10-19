Federal A: confirmaron el estadio para la final entre Cipolletti y San Martín de Formosa

El estadio Juan Pablo Francia, ubicado en San Francisco, Córdoba, será el escenario de la final del Federal A.

La final del Federal A entre Cipolletti y San Martín de Formosa ya tiene estadio confirmado. La definición por el primer ascenso a la Primera Nacional se disputará el próximo domingo 25 de octubre, desde las 16, en el estadio Juan Pablo Francia, la cancha de Sportivo Belgrano de San Francisco, Córdoba.

La elección de la sede representa un desafío logístico para Cipolletti. El estadio se encuentra a casi 1.200 kilómetros de la ciudad rionegrina, mientras que San Martín deberá recorrer unos 830 kilómetros desde Formosa. De esta manera, el viaje será más corto para el conjunto formoseño.

Otro aspecto a tener en cuenta es la capacidad del estadio, que ronda los 15.500 espectadores. En una final de esta importancia, el escenario y las posibilidades de acompañamiento para ambas hinchadas también entran en juego. A priori, había otras alternativas que parecían más convenientes para una definición de esta magnitud.

El estadio donde se disputará la final cuenta con una capacidad de alrededor de 15.500 espectadores.

El Albinegro se ganó su lugar en la final tras eliminar a Alvarado. El equipo dirigido por Fabián Enriquez se impuso agónicamente por 1-0 en La Visera de Cemento y luego sostuvo la ventaja con un empate sin goles en el estadio José María Minella.

San Martín de Formosa, por su parte, dejó en el camino a Olimpo de Bahía Blanca. Después del empate 1-1 en el encuentro de ida, el Franjeado se impuso por 2-0 como local y selló su clasificación con un global de 3-1.

En San Francisco se definirá el primer ascenso a la Primera Nacional. Cipolletti buscará coronar una gran campaña y regresar a la segunda división, una categoría en la que no compite desde la temporada 2000/01. La final será a partido único y el ganador conseguirá el boleto directo, mientras que el perdedor tendrá otra oportunidad en los playoffs de la Reválida.