Se definió cuántas entradas tendrán Cipolletti y San Martín de Formosa en la final del Federal A: los detalles

Cipolletti y San Martín de Formosa definirán el primer ascenso del Federal A el próximo domingo dese las 15 horas en la cancha de Sportivo Belgrano de San Franscisco, Córdoba.

El partido definitorio será en el estadio Juan Pablo Francia que tiene capacidad para 15.000 espectadores. Sin embargo, solo se venderán 4.000 entradas para cada club.

Los tickets costarán 45.000 pesos y la recaudación quedará para los clubes. El Albinegro informará en las próximas horas cómo será la venta. Se podrán comprar solo de forma anticipada.

Dada la expectativa que hay en Cipolletti ante el histórico encuentro, las 4.000 entradas parecen un número muy corto para la demanda que habrá.

Marcelo Bastías representó a Cipolletti en la reunión con el CF. (Foto: @diegoepais)

El operativo de seguridad será costeado por el Consejo Federal y el pago de los árbitros será dividido entre los dos clubes.

Si la final termina empatada, se definirá en alargue y penales. El ganador ascenderá a la Primera Nacional y el perdedor tendrá una chance más en los cuartos de final por el segundo ascenso.

Como en los últimos encuentros, el partido tendrá transmisión exclusiva de la plataforma de streaming LPF Play. Los demás medios que lo cubran lo harán solo por radio.