Francisco Cerúndolo, a paso firme en el ATP de Bruselas

Una de las grandes virtudes de Francisco Cerundolo es su versatilidad, la capacidad para adaptar su tenis a cualquier tipo de superficie y rendir a gran nivel más allá de las condiciones del escenario. Y este miércoles en el BNP Paribas Fortis European Open que se disputa en Bruselas volvió a demostrar su carácter competitivo en canchas duras cubiertas, porque se metió en los cuartos de final.

Cabeza de serie Nº 3 en el torneo, el porteño derrotó al estadounidense Martin Damm por 6-4 y 7-6 (4), en una hora y 35 minutos. Ahora tratará de llegar lejos a un torneo en el que Diego Schwartzman jugó la final en a temporada 2021. Fue con derrota ante el italiano Jannik Sinner, por un doble 6-2.

¿Qué dijo Cerúndolo de su victoria?

“Es mi primer torneo en pista dura cubierta esta temporada. Creo que he empezado muy bien, estoy muy contento. Me gusta jugar en estas condiciones. Veremos. Voy a intentar recuperarme mañana, entrenar de nuevo y volver lo más fuerte posible el viernes”, señaló Fran en la entrevista posterior al juego. Su rival será el vencedor del duelo entre Jacob Fearnley o Clement Chidekh.

El mayor de los hermanos Cerúndolo aseguró su octava presencia de la temporada entre los ocho mejores, tras lograrlo en Buenos Aires (campeón), Santiago (semifinal), Miami (cuartos), Múnich (cuartos), Queens’ (campeón), Los Cabos (cuartos) y Pekín (cuartos).

“Estoy muy contento con la victoria, porque Martin es un rival muy difícil. Tiene mucha potencia, un gran saque, grandes golpes, así que sabía que iba a ser muy duro. Y sí, empecé muy bien. Y cuando él remontó en el segundo set y me devolvió el break, fue complicado mantener el nivel. Pero creo que jugué un buen tie-break y saqué muy bien. Estoy muy feliz de estar en cuartos de final aquí”, cerró el argentino.