Navone ganó el duelo argentino en Bruselas y se afianza en una temporada muy positiva

Mariano Navone superó este martes a Juan Manuel Cerúndolo, por 7-6 (10), 6-2, para consolidarse como uno de los mejores argentinos de la temporada. Fue en el ATP de Bruselas, donde la Nave pasó a tener un registro de 24-23 en la 2026. El bonaerense es el cuarto criollo que luce un porcentaje de triunfos superior al 50%, en un año en el que ya ganó un título (Bucarest ante Daniel Mérida) y perdio una final (Ginebra, Learner Tien).

El Nº 45 del mundo se sitúa por detrás de sus compatriotas Tomás Martín Etcheverry (26-25), Thiago Agustin Tirante (28-18) y Francisco Cerundolo (36-20), quien es el líder de Argentina en el rankings como Nº 21 y cuenta con un porcentaje de victorias de 64,2%. Este miércoles, como tercer favorito, buscará en Bruselas la que sería su octava clasificación a cuartos de final en 2026 frente al lucky loser Martin Damm.

Así sigue el camino para Navone

Navone tratará de seguir adelante en su próxima cita ante el neerlandés Tallon Griekspoor, que se vio obligado a trabajar su pase a segunda ronda frente al invitado alemán Max Schoenhaus, de 19 años, por 7-6 (3), 6-7 (5), 7-5 en dos horas y 13 minutos. Será el primer duelo de su rivalidad ATP.

Tanto el mayor de los hermanos Cerúndolo como Navone son los dos representantes argentinos presentes en la pista dura cubierta de la capital de Bélgica. Y ambos afrontan su primer torneo del año en solitario en esta superficie, si bien Cerúndolo ya había disputado la eliminatoria de Copa Davis ante Turquía, en el Ruca Che de Neuquén, y la Laver Cup con el Team Mundial en septiembre.