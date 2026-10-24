Franco Colapinto, autocrítico tras la qualy del GP de Estados Unidos: “No encontramos el auto”

Franco Colapinto largará 21° en el GP de Estados Unidos de Fórmula 1 por la penalización de 10 puestos que recibió su Alpine. Después de quedar eliminado en la Q2, el piloto argentino reconoció las dificultades que tuvo para encontrar el equilibrio de su monoplaza.

“Fue una qualy rara. Nos estuvo costando mucho en toda la sesión, desde ayer que no encontramos el auto”, analizó Colapinto en diálogo con ESPN. Además, señaló que los sectores más bacheados del Circuito de las Américas representan una dificultad para el monoplaza.

“Cuando vamos rápidos por los pianos y la parte más bacheada de la pista, se complica un poco. Ojalá que mañana estemos un poquito más firmes y tengamos menos degradación que los demás”, agregó.

"RARA" Así definió Franco Colapinto la Qualy de Apline que no pudo avanzar a Q3 y se refirió a como siente el auto de cara a la carrera del domingo en Austin. 📺 #USGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/StLtfX8ES8 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 24, 2026

Al ser consultado sobre cuánto mejoró el rendimiento del Alpine entre el viernes y el sábado, el argentino fue cauto: “Un poquito mejoró. No tanto como esperábamos, pero un poco sí”.

Colapinto priorizó el ritmo de carrera en Austin

La penalización por el cambio de la unidad de control electrónico, que superó el límite permitido por el reglamento, condicionó la estrategia de Colapinto desde el comienzo del fin de semana. Por eso, el piloto de Alpine enfocó gran parte del trabajo en las prácticas libres en preparar el auto para la carrera del domingo.

“No hice ninguna simulación de qualy. Estoy enfocado en el domingo, en lo mismo que hicimos en Malasia: dar vueltas con más nafta y enfocarnos en el balance para la carrera”, había explicado el pasado viernes.

Ese plan de trabajo también se reflejó en la cantidad de vueltas completadas. Colapinto fue el piloto que más giró durante la primera jornada, con 53 vueltas, y volvió a acumular un kilometraje importante el sábado, cuando completó 22 giros en la tercera práctica libre.

En la clasificación, el argentino marcó 1:35.898 en la Q1 y avanzó a la segunda tanda. Allí registró su mejor tiempo del día, con 1:35.722, pero no le alcanzó para ingresar entre los diez mejores. Su compañero Pierre Gasly también quedó eliminado en la Q2, en el undécimo puesto, aunque largará décimo por la sanción que recibió Arvid Lindblad.

Por qué Colapinto deberá remontar tras una penalización de 10 puestos

El argentino afrontará un fin de semana exigente luego de que se confirmara una sanción de 10 posiciones en la grilla de largada del domingo. La penalización se debe al cambio de la unidad de control electrónico por cuarta vez en la temporada, cuando el reglamento permite utilizar hasta tres unidades sin recibir una sanción de este tipo.

No será el único piloto afectado. Gabriel Bortoleto, de Audi, recibió una penalización de 20 puestos por cambios en el motor y la unidad de control electrónico, mientras que Arvid Lindblad, de Racing Bulls, perderá cinco posiciones por utilizar una sexta unidad del motor de combustión interna.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en el GP de Estados Unidos

La actividad de la Fórmula 1 continuará este sábado con la tercera práctica libre, prevista para las 14.30 de Argentina. La clasificación comenzará a las 18 y definirá el orden de largada para la carrera principal.

Los horarios del Gran Premio de Estados Unidos

Domingo 25 de octubre