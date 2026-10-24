Franco Colapinto terminó 15° en la última práctica del GP de Estados Unidos y va por la clasificación

Franco Colapinto terminó 15° en la última práctica libre del GP de Estados Unidos de Fórmula 1, en Austin. El argentino priorizó el ritmo de carrera en la última sesión antes de la clasificación. El domingo deberá cumplir una penalización de 10 puestos en la grilla.

¡SUBITE AL ALPINE DE FRANCO! Colapinto fue de los primeros en salir y así fue su segunda vuelta en la FP3 de Austin. 📺 #USGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/GjQbq6q2ld — SportsCenter (@SC_ESPN) October 24, 2026

La actividad en el Circuito de las Américas arrancó a las 14.30. El pilarense salió a pista con neumáticos medios y compartió los primeros minutos con Checo Pérez, de Cadillac, y Gabriel Bortoleto, de Audi.

Colapinto completó 21 vueltas en el Circuito de las Américas y fue uno de los pilotos que más tiempo permaneció en pista. Su trabajo estuvo enfocado en preparar el monoplaza para la carrera, consciente de que la sanción condicionará su posición de largada y lo obligará a remontar posiciones el domingo.

En su último intento, el argentino registró 1:36.251 con neumáticos blandos. Ese tiempo lo dejó 15° en la FP3, a 0.347 segundos de su compañero de equipo, Pierre Gasly, que finalizó noveno con un tiempo de 1:35.904.

La sesión tuvo varios cambios en los primeros puestos. Lewis Hamilton, con Ferrari, terminó al frente con un tiempo de 1:34.893, seguido por Max Verstappen, que registró 1:35.061, y Charles Leclerc, con 1:35.127.

Nico Hülkenberg fue el mejor del resto con su Audi. El alemán marcó 1:35.591 y se ubicó séptimo, en una tanda en la que los equipos terminaron de ajustar sus autos antes de la clasificación.

Con información de Infobae