Fruggina Sunset Trail en Villa Regina: horarios, distancias y todo lo que hay que saber

Villa Regina sumará una nueva propuesta al calendario deportivo regional. Se trata de la primera edición del Fruggina Sunset Trail, una carrera que recorrerá la barda reginense al atardecer y contará con cuatro distancias: 3, 8, 16 y 23 kilómetros.

La competencia tendrá como punto de encuentro el predio del Anfiteatro, donde además se montará un escenario con espectáculos en vivo para que corredores, familiares y vecinos puedan disfrutar de una jornada que combinará deporte, naturaleza y entretenimiento.

La presentación oficial se realizó el pasado martes en el Museo de la Sidra de Villa Regina, con la participación de los organizadores Daniel González, Fabián Orbanich y Franco Paredes Reyes, junto con representantes de la Municipalidad y corredores de la región. Según detallaron, el evento cuenta con 550 atletas de la zona.

Fruggina Sunset Trail: horarios y distancias

La actividad comenzará el viernes con las acreditaciones generales previstas de 14 a 20 horas, en el Museo de la Sidra. Mientras que los competidores que lleguen de otras localidades podrán hacerlo el mismo sábado de 12 a 14 en el Salón de las Artes, frente al Anfiteatro.

La primera largada será a las 16.30, con los participantes de los 23 kilómetros. Diez minutos después, a las 16.40, partirán los corredores de las distancias de 16 y 8 kilómetros. En tanto, quienes participen de los 3 kilómetros tendrán su entrada en calor entre las 16.40 y las 16.45, horario previsto para la largada.

La propuesta también incluirá actividades para los más chicos, desde las 17.30, con una agenda especialmente preparada para que las familias puedan sumarse a la jornada.

La jornada se completará con espectáculos en vivo en el predio del Anfiteatro. La propuesta estará abierta no solo a los acompañantes de los atletas y sus familiares, sino también a los vecinos que quieran acercarse a disfrutar del evento.