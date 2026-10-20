Fútbol infantil en Las Grutas: cinco escuelas participarán de un encuentro provincial

Las Grutas será sede este domingo 25 de octubre de un Encuentro Formativo y Recreativo de Escuelas de Fútbol Infantil, que reunirá a niños y niñas de distintas localidades de Río Negro.

La actividad comenzará a las 9 en el Polideportivo de la localidad, con una propuesta destinada a fomentar el aprendizaje, la recreación y el intercambio deportivo.

Qué escuelas de fútbol infantil participarán del encuentro

La iniciativa es organizada por el Municipio de San Antonio, a través de la Dirección Municipal de Deporte, y contará con la participación de cinco escuelas y equipos de la provincia.

Serán parte de la jornada la Escuela Municipal de Futsal de Las Grutas, el Club Talleres de San Antonio Oeste, Panteritas de Chichinales, Viva Fútbol de Villa Regina y La Tranquera de Viedma.

El encuentro busca generar un espacio para compartir experiencias, fortalecer vínculos y promover valores como el compañerismo, el respeto y el trabajo en equipo desde las primeras etapas de formación deportiva.

Desde el Municipio destacaron la importancia de acompañar el desarrollo del deporte infantil mediante propuestas que impulsen la participación, la recreación y el encuentro entre niños, niñas y sus familias.