¿Tenés un emprendimiento? Darán un taller en Viedma para mejorar tus fotos y videos

El taller brindará herramientas para mejorar fotografías de productos y crear contenido para redes sociales desde el celular. Foto ilustrativa.

La Municipalidad de Viedma dictará un taller práctico de fotografía de productos y creación de contenidos para redes sociales, destinado a emprendedores, creadores de contenido y personas interesadas en mejorar la presentación de sus productos y servicios a través del teléfono celular.

La propuesta tendrá un nivel inicial y se desarrollará en cuatro encuentros de dos horas cada uno, los días 22, 23, 29 y 30 de octubre, en el aula 2 de la Manzana Histórica.

Qué se aprenderá en el taller de fotografía y redes sociales

Durante la capacitación, los participantes incorporarán herramientas para mejorar sus fotografías, grabar videos cortos y crear publicaciones atractivas sin necesidad de contar con equipos profesionales.

Entre los contenidos previstos se encuentran el uso de la iluminación natural y artificial, la composición fotográfica y la edición de imágenes mediante aplicaciones gratuitas para celulares.

Además, se trabajará sobre la optimización de perfiles de Instagram, la planificación de publicaciones y las estrategias para presentar productos y servicios de manera más atractiva en las plataformas digitales.

El programa también incluirá técnicas para grabar y editar Reels, elaborar guiones breves e incorporar música, textos y subtítulos a los videos. Las clases tendrán una modalidad completamente práctica, con actividades de producción y edición de fotografías y contenidos audiovisuales.

Cómo inscribirse al taller en Viedma

Para participar, es necesario contar con un teléfono celular con cámara funcional y espacio de almacenamiento disponible. También se recomienda tener instaladas las aplicaciones CapCut y Lightroom Mobile, que se utilizarán durante las actividades.

Las personas interesadas en participar podrán encontrar el formulario de inscripción en la página oficial de la Municipalidad de Viedma.

La capacitación busca brindar herramientas digitales para que los emprendedores puedan fortalecer su presencia en redes sociales, mejorar la comunicación de sus productos y servicios y ampliar su alcance entre potenciales clientes.