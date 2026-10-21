Cipolletti despide a su plantel en La Visera antes del viaje a la final del Federal A en San Francisco

Cipolletti se despedirá de su público en La Visera este jueves antes de viajar a la final. (Foto: Cecilia Maletti)

Con la ilusión de que sea su último viaje en el Federal A, Cipolletti emprende este jueves a la tarde su camino hacia San Francisco donde el domingo buscará el ascenso ante San Martín de Formosa en la cancha de Sportivo Belgrano.

Antes de subirse al colectivo, el plantel albinegro realizará una práctica abierta al público desde las 15 en La Visera de Cemento.

Es una chance inmejorable para que la gente aliente a los jugadores antes del gran partido en el que Cipo buscará el ascenso a la Primera Nacional y volver a la segunda categoría del fútbol argentino después de 25 años.

Como ya es habitual, la hinchada despedirá a los futbolistas cuando se suban al colectivo en el club con destino a tierras cordobesas.

Una de las dudas en el equipo de cara a la final es la presencia de Víctor Manchafico. El defensor tuvo que salir en el primer tiempo de la semifinal de vuelta con Alvarado en Mar del Plata por una molestia en el aductor.

Más allá de eso, confían en que pueda estar en San Francisco. Si no llega al 100%, lo reemplazaría Yago Piro como pasó en el José María Minella.

El que volverá es Federico Acevedo, después de cumplir la fecha de suspensión por la expulsión en la semi de ida. El delantero entraría por Enzo Vallejos para formar el mismo once de los últimos dos encuentros en La Visera.