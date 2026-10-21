Se confirmó quién será el árbitro de la final del Federal A entre Cipolletti y San Martín de Formosa

Matías Billone Carpio, el árbitro para la final entre Cipolletti y San Martín de Formosa.

La final por el ascenso del Federal A entre Cipolletti y San Martín de Formosa ya confirmó quién será el árbitro, el domingo a las 15 horas en la cancha de Sportivo Belgrano de San Francisco, Córdoba.

El encuentro decisivo estará dirigido por el cordobés Matías Billone Carpio, que está considerado como uno de los mejores de la categoría, sin antecedentes escandalosos.

Este año, el juez impartió justicia en varios partidos de la Primera Nacional, categoría a la buscan ascender este domingo Cipolletti y San Martín de Formosa.

Billone Carpio no dirige a Cipolletti desde 2023. Los tres antecedentes fueron en La Visera. El último fue el 17 de septiembre de ese año en el empate 0 a 0 con Villa Mitre en La Visera.

En ese campeonato, también estuvo en el triunfo 1 a 0 ante Germinal en el debut de Darío Bonjour como entrenador. El restante fue en 2022, en un empate 0 a 0 contra Estudiantes de San Luis.

El árbitro debutó en torneos de AFA en 2021. Un detalle curioso es que es fanático de La Mona Jiménez y llegó a utilizar tarjetas personalizadas con su estampa.