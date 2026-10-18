San Martín de Formosa será el rival de Cipolletti en la final por el ascenso: cuándo se jugará

San Martín de Formosa eliminó a Olimpo y jugará la final ante Cipolletti. (Foto: Prensa San Martín de Formosa)

San Martín de Formosa venció 2 a 0 a Olimpo como local y será el rival de Cipolletti en la final por el primer ascenso del Federal A.

Los formoseños, que habían empatado 1 a 1 en la ida en Bahía Blanca, se impusieron desde el comienzo. En un córner, Lautaro Ceratto abrió el marcador a los 11′ de cabeza.

A los 14′, Olimpo se quedó con 10 por la expulsión de Brian Guille que le pegó un codazo a un rival. El gesto no fue ampuloso pero la agresión existió en una acción poco inteligente del atacante.

Antes de la media hora, San Martín dejó prácticamente liquidada la serie al convertir el segundo, nuevamente de cabeza. Esta vez, el autor fue Ricardo Tapia, una de sus figuras en el campeonato.

La final por el ascenso contra Cipolletti será el próximo domingo 25 de octubre, a partido único y en sede neutral. El que gane subirá a la Primera Nacional y el que pierda tendrá una chance más en los playoffs por el segundo boleto.

El encuentro se jugará con las dos hinchadas y este lunes se confirmará la sede junto a todos los demás detalles. Lo más probable es que sea en una sede en la zona centro del país. Córdoba o Santa Fe, son destinos posibles.