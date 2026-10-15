El Club Cipolletti festeja su 100° aniversario con un acto en la previa de un fin de semana histórico

Cipolletti ya pasó al club de las tres cifras luego del 100° aniversario que cumplió hoy. El Albinegro celebrará esta tarde el centenario en un acto en la sede del club.

La dirigencia del club presentará la plaqueta por los 100 años, junto a la de la fundación del 15 de octubre de 1926 y la del 50° aniversario en 1976.

Además, el presidente del club Luca Mancini, adelantó que habrá una «sorpresa para el futbolero», en diálogo con «Subite al Podio» de Río Negro Radio.

«Cuando asumimos sabíamos que nos iba a tocar ser la dirigencia del centenario. Desde ese momento ya me imaginaba cómo podía ser el video institucional por los 100 años, los reportajes, la camiseta. Ahora nos agarra en un muy buen momento, en lo social, cultural y administrativo. También en lo futbolístico y en las demás disciplinas», destacó el dirigente en la entrevista.

Después del acto oficial, la fiesta por los 100 años del club será este sábado en la Finca La Nonnina. Asistirán 1000 personas y se sorteará un auto 0 kilómetro.

En medio de las celebraciones por el 100° aniversario, la mente de los socios e hinchas albinegros está puesta en el partido del domingo contra Alvarado en Mar del Plata por la semifinal de vuelta del Federal A.

Cipo buscará defender el 1-0 que logró en la ida una Visera de Cemento repleta de público. El plantel viajará este viernes en colectivo para llegar el sábado cerca del mediodía a La Feliz.

Si empata o vuelve a ganar, clasificará a la final por el ascenso a la Primera Nacional. El encuentro decisivo será a partido único en sede neutral, el domingo 25 de octubre. La otra semifinal es San Martín de Formosa – Olimpo, que empataron 1 a 1 en la ida en Bahía Blanca.