El Huevo Acuña terminó con una molestia en River y está en duda para la visita a Belgrano

El Huevo Acuña está en duda para el partido con Belgrano. (Foto: Fotobaires)

Marcos Acuña tuvo un partido díficil contra Sarmiento en Junín en el empate 1 a 1 de River. El zapalino no tuvo un buen encuentro y salió con molestias.

El lateral izquierdo sufrió los desbordes del colombiano Jhon Renteria y por su sector vino el gol de Julián Contrera con el que el Verde abrió el marcador.

El Huevo terminó con un dolor en el hombro y otro en el empeine por un pisotón, ambos del lado izquierdo. A los 28 minutos del segundo tiempo lo reemplazó Francisco Ortega.

Acuña se mostró visiblemente dolorido y le tuvieron que poner hielo en las dos zonas afectadas. Por esa razón, está en duda para la visita a Belgrano, que será el domingo a las 20:15 en Córdoba.

¡ALARMAS ENCENDIDAS! Así se retiró el Huevo Acuña del campo de juego en Junín. https://t.co/7uSVq7pqSa — SportsCenter (@SC_ESPN) October 15, 2026

Si el zapalino no se llega a recuperar, su lugar lo ocupará Ortega como ya hizo la última vez que se lesionó el defensor campeón del mundo en Qatar 2022.

El otro cambio que podría hacer Leonardo Ponzio es el regreso de Aníbal Moreno que ya mejoró de su lesión lumbar. En ese caso, deberá resolver si lo junta con Fausto Vera o lo pone en su lugar.

Sin margen de error en el campeonato y la tabla anual, el duelo con Belgrano será clave para River. Actualmente está fuera de la zona de clasificación en su grupo y de los puestos de Libertadores.