La llamativa conclusión de Ponzio tras el empate de River ante Sarmiento: «Sumar viene bien»

River igualó 1-1 ante Sarmiento en condición de visitante por el postergado de la 11° fecha y se trajo un pobre punto de Junín. El Millonario nuevamente no mostró una buena imagen y sigue sin convencer en un tramo decisivo de la temporada.

Tras este resultado, se puso en tela de juicio la continuidad de Leo Ponzio. En conferencia de prensa, el DT fue consultado sobre la posible llegada de Ramón Díaz al banco del Millonario para el inicio de 2027 y dio su punto de vista: «Vivo el hoy, River es hoy, para proyectar el año que viene hay que ganar acá lo que queda y más no puedo decir. Es la sensación con lo que conozco este club, si no vivís el hoy es tarde«, afirmó.

River comenzó abajo en Junín y lo igualó gracias a Gonzalo Montiel.

Además, se expresó sobre las chances que tiene River de pelear la tabla anual a cuatro fechas del final y llamó la atención su reflexión: «Se verá. Tenemos que seguir sumando, nos quedan cuatro finales que son más que importantes y sumar, en cierto punto, viene bien. Pero siempre vamos a buscar los tres puntos».

Por ahora, River está afuera de la clasificación a los playoffs por su 9° ubicación en la zona B. Además, se encuentra 8° en la anual, a seis puntos del líder Independiente Rivadavia con solo 12 unidades en juego.

También hizo su análisis sobre el nivel de sus dirigidos: «Me voy conforme con el segundo tiempo. Mientras tengamos situaciones no es preocupante, creamos y el juego lo tenemos, falta ese segundo que hace la diferencia a la hora de convertir».

El próximo desafío para el Millonario será una riesgosa visita en Córdoba ante Belgrano el próximo domingo a las 20:15. La buena noticia para River es que en este partido contará con el apoyo de su público. 10 mil hinchas podrán acompañar al equipo de Ponzio en el Mario Alberto Kempes.