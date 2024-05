“Estudiantes tuvo más jerarquía que Boca”, sentenció Eduardo Domínguez

Eduardo Domínguez está dispuesto a quedar en la historia grande de Estudiantes, ya ganó la Copa Argentina y ahora va por la Copa de la Liga. En la previa y luego de una semifinal muy dura en Córdoba, sentenció que su equipo “mostró y tuvo más jerarquía que Boca».

«Fuimos pacientes y en los momentos adversos mostramos fortaleza mental. En el segundo tiempo se vio el Estudiantes que quiere llegar a la final, que quiere competir y estar entre los grandes. Estudiantes hizo mucho mérito para jugar esta final durante toda la Copa de la Liga«, precisó Domínguez en conferencia de prensa.

Agregó: «Estamos muy contentos. Es una alegría estar otra vez en una final. Quiero ser muy agradecido de los jugadores. Ellos son los que pertenecen al club y vinieron para consolidar el proyecto que tiene Estudiantes».

«Sabíamos que teníamos que hacer un partido largo»

Sobre el planteo táctico presentado frente a Boca en Córdoba, el DT indicó: «No me reprocho nada porque llegamos a la final. Si no hubiese funcionado, nos hubiéramos reprochado algo. Llegamos con Edwin (Cetré) tocado y si lo arriesgábamos al principio, no teníamos a alguien para cerrar el partido y sabíamos que teníamos que hace un partido largo».

«Enfrentamos a un equipo bravo y Estudiantes mostró y tuvo más jerarquía que Boca. Hay que entender que tenemos que tener paciencia y tenemos que encontrar nuestros momentos. Boca fue superior por un lapso de tiempo y en los minutos finales, donde se deciden las cosas, Estudiantes fue mejor y por eso llegamos a los penales», evaluó Domínguez. Por último, consideró que tuvieron «las situaciones para poder empatarlo y hasta para poder ganarlo».