La polémica frase de Mbappé: «La Eurocopa es más difícil que el Mundial»

Después del gran anuncio de su pase al Real Madrid, Kylian Mbappé está en plena preparación de cara a la Eurocopa con Francia y dejó una polémica frase al comparar esa competencia con el Mundial.

«Creo que es una competición más complicada que el Mundial. Es muy, muy difícil a partir de la fase de grupos», opinó en referencia a la Eurocopa.

«Es difícil porque todos los equipos se conocen, estamos acostumbrados a jugar entre nosotros todo el tiempo. Tácticamente es un fútbol parecido», agregó.

"La Eurocopa":

Porque Kylian Mbappé aseguró que es más difícil que el Mundial pic.twitter.com/pdMdIASlOI — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 4, 2024

Francia no es campeón de la Euro desde el año 2000. “Es una competición que no ganamos desde hace 24 años y eso es enorme, pero no nos estamos poniendo ninguna presión extra. Seguimos preparándonos para la fase de grupos, para hacer un buen papel», indicó al respecto.

El crack francés ya había tenido una frase similar antes de Qatar 2022. «Argentina y Brasil no juegan partidos de mucho nivel para llegar a la Copa del Mundo. En Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa. Y es por eso que cuando miras las últimas Copas del Mundo siempre son los europeos los que ganan», dijo en aquel momento.

El calendario de la Eurocopa

La Eurocopa se disputará en Alemania entre el 14 de junio y el 14 de julio. Alemania – Escocia en Múnich será el partido inaugural el viernes 14/06. Hungría y Suiza son los otros dos países de esa zona.

Francia compartirá grupo con Polonia, Países Bajos y Austria en el D. Las otras cuatro zonas estarán integradas por España, Italia, Croacia y Albania en el B; Inglaterra, Eslovenia, Dinamarca y Serbia en el C; Bélgica, Eslovaquia, Rumania y Ucrania en el E y Turquía, Georgia, Portugal y República Checa en el F.