La Selección Argentina no viajará a Asia y analiza rivales para la fecha FIFA de noviembre

La gira por Asia que tenía programada la Selección Argentina para noviembre se cayó y la AFA analiza quiénes pueden ser los rivales de la próxima fecha FIFA.

La idea original de viajar a jugar amistosos en Asia se diluyó y lo más probable es que el equipo de Lionel Scaloni enfrente a una o dos selecciones sudamericanas.

Con el que más avanzó es Uruguay al que podría enfrentar en el Estadio Único de La Plata (rebautizado Diego Armando Maradona) en el que se hicieron reformas.

Una posibilidad es que los dos amistosos de esta ventana sean contra la Celeste. En ese caso, el otro se jugaría a modo de revancha en Montevideo.

La Plata casi seguro tendrá un partido y el otro, si no se cierra el de Uruguay, se podría jugar en algún estadio del interior del país.

La fecha FIFA del 9 al 17 de noviembre será la última de este año. Scaloni, que termina su contrato en diciembre, está cerca de renovar su vínculo.

En el caso de enfrentar a Uruguay, sería un duelo de mucha mayor exigencia que los más recientes. El último amistoso que jugó ante una selección que participó del Mundial 2026 fue el que tuvo ante Ecuador en 2024, antes de la Copa América.