Alarma en Boca: Sebastián Villa tiene un esguince de tobillo y peligra su presencia en la revancha

Boca cayó ante Vasco da Gama por la ida de las semifinales de Copa Sudamericana. Fue derrota por 1-0 en La Bombonera y deberá buscar la clasificación a la final en condición de visitante.

Una de las malas noticias del partido fue la lesión de Sebastián Villa. El colombiano, que ingresó desde el banco en el segundo tiempo, sufrió un esguince de tobillo derecho y se retiró con dolor de La Bombonera. Por eso, este miércoles por la tarde será sometido a estudios para determinar la gravedad de la lesión, que determinará su presencia o no en la vuelta de la serie.

Villa ingresó en el segundo tiempo, se lesionó y podría perderse la definición en Brasil.

El extremo entró a los 13′ del complemento y apenas en su segunda jugada sintió la molestia. Continuó jugando y en ningún momento pidió el cambio, aunque mostró muecas de dolor en diferentes momentos. El Vasco Arruabarrena reveló sobre cómo terminó el partido y generó preocupación: «Hizo un mal movimiento. Tiene el tobillo bastante hinchado«. Pero luego llevó tranquilidad: «Con un poco de hielo supongo que no habrá problema«.

Los resultados de los estudios médicos dirán con exactitud cómo es la situación del futbolista de 30 años, a una semana del partido de vuelta ante el equipo brasileño. A pesar de que no es titular, es una pieza de ataque importante que Arruabarrena podría utilizar en la definición de la serie.

Para este duelo, Boca tendrá bajas por lesión en ofensiva (Velasco y Aranda). La duda es si Leandro Paredes estará presente en este partido definitorio. El capitán del Xeneize se desgarró el pasado viernes ante Instituto y hará todo lo posible para estar a disposición del técnico.