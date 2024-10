Lionel Scaloni apuntó contra la sanción del Dibu Martínez: «Si es expulsado, que sea por algo del partido»

Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa en la previa del duelo por Eliminatorias ante Venezuela este jueves desde las 18 y opinó sobre la sanción que recibió Emiliano Martínez desde la Conmebol. Por lo que no podrá estar en esta doble fecha con la Selección Argentina.

El entrenador argentino se mostró en contra de la sanción que recibió el arquero campeón del mundo y planteó que si son suspendidos, que sea por algo que «valga la pena».

«Él ya se ha expresado y ha estado bien, muy justo lo que ha dicho. Creo que son cosas, que ya dijo él, esperemos que no vuelvan a pasar. Sobre todo porque el equipo no se puede permitir no tener a Dibu, a (Cuti) Romero. Son jugadores importantes y el equipo no se lo puede permitir, más allá de que yo no esté de acuerdo con la sanción «, planteó Scaloni.

Además, opinó que «más allá de que podemos estar de acuerdo o no con la sanción, en mi caso no estoy de acuerdo con la sanción. Lógicamente son cosas como entrenador que no me gusta perder a jugadores y tenemos que hacer hincapié en eso. Si un jugador es amonestado o expulsado, que valga la pena, que sea por algo del partido en si«.

El equipo que prepara Lionel Scaloni en la Selección Argentina

Contra la Vinontinto, la Albiceleste podría formar con Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel o Nahuel Molina, Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez (o Leandro Paredes).