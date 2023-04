Martina Krotter, presente y futuro de River y la Selección Argentina

Así como el fútbol femenino tuvo un gran crecimiento en los últimos años en la región y en el país, algunas jugadoras tuvieron más oportunidades para desarrollarse y mostrar su talento, en un deporte que por mucho tiempo les achicó las posibilidades.

Un caso ejemplar es el de Martina Krotter, cipoleña que pasó de Pillmatún a River y ya integró selecciones juveniles. Con 17 años y en ese entonces con 14, la joven tuvo una prueba en el verano de 2020 cuando el plantel millonario estuvo en Neuquén.

En 2021 se incorporó, ganó rodaje en reserva en los meses posteriores y actualmente va al banco en primera. El año pasado fue parte de la Selección Argentina Sub-17 en el Sudamericano y en 2023 ya entrenó para la Sub-20.

“Cuando me citaron por primera vez para la Selección no lo podía creer. Después, con tantas convocatorias y haber jugado un Sudamericano, es algo que nunca me hubiera imaginado de chica”, reconoció Krotter en diálogo con Río Negro.

En el Sudamericano, disputado en Uruguay, fue suplente pero ingresó en el partido ante Venezuela por la expulsión de la arquera titular lo que le permitió también estar en el once inicial con Bolivia.Fueron los dos encuentros que ganó la Albiceleste en el torneo y sin goles en contra.

“No se puede explicar lo que sentí cuando me ponía la camiseta para jugar en el Sudamericano, no hay palabras para describir esa emoción tan linda. Fue una experiencia inolvidable”, expresó Martina.

La cipoleña, como muchas jugadoras, entrenó con varones durante varios años. Sus inicios en el deporte fueron en la escuelita de Fabián “Chila” Ansaloni hasta que Pillmatún implementó el femenino en el club con Karina Álvarez de presidenta. Martina expresó su gratitud con ambos.

“Le tengo que agradecer mucho al Chila, mi entrenador de arqueros, me ayudó mucho en la técnica en mis principios en la escuelita, gracias a él soy la arquera que soy. También a Karina Álvarez por crear la escuelita femenina en Pillmatún y darnos la posibilidad a las chicas. Sin eso nunca me hubiera visto River”, comentó.

Nuestras jugadoras Luciana Duarte y Martina Krotter presentes en el partido de @Argentina ⚽️🥰#LaCasaDeLaSelección 🇦🇷 pic.twitter.com/j3SZCtTtaJ — River Plate Fútbol Femenino (@RiverPlateFem) March 24, 2023

La arquera valoró lo que significa ser parte de un club como el Millonario. “River a mí me enseñó un montón en lo personal y futbolístico. Crecí muchísimo, tengo compañeras increíbles y el cuerpo técnico me ayudó en todo. Cada día aprendo algo nuevo”, destacó.

Con apenas 17 años, Martina Krotter cumplió dos sueños que parecían inalcanzables pero no se conforma. “Quiero seguir aprendiendo y no dejar de estar en la Selección. Me gustaría volver a salir campeona en reserva en River y tener más citaciones en primera. Mi gran sueño es jugar un Mundial y ser la mejor arquera”, reveló.

El techo aún es lejano y los objetivos a futuro, indudablemente, son ambiciosos en el mejor sentido de la palabra.

Sus inicios y la prueba en River

Los inicios de Martina Krotter en el fútbol fueron en la escuelita de Fabián Ansaloni. “A Martina la conocí a los 6 meses y después la vi a los 9 años cuando empezó a entrenar en la escuelita. Fue un proceso de menor a mucho mayor”, contó el profe en diálogo con Río Negro.

«El motor fundamental fue su madre, Jessica. Todo lo que le decía que había que hacer iba y lo hacía”, destacó «Chila”.

«Lo de River fue gracias a una gestión con Atlético Neuquén y su presidente Juan Gutiérrez. Si no era por él no hubiera podido conseguir la prueba», reveló.

Ansaloni describió a Martina como una «máquina de entrenar» y agregó: «En la pandemia hizo pesas en el patio de mi casa. Nunca le escuché una queja. En cualquier momento va a jugar en Primera«.