Néstor Ortigoza fulminó a la dirigencia de San Lorenzo: «No podemos ser tan desprolijos»

Los últimos días en San Lorenzo muestran un contexto delicado. Luego de un polémico mercado de pases, en el que los jugadores fueron habilitados luego de tres fechas, el Ciclón quedó eliminado en Copa Argentina ante Vélez. Ahora, el mánager del club, Néstor Ortigoza, reveló conflictos internos de la dirigencia.

Ortigoza dialogó con TNT Sports, explotó por la actualidad del club y no se guardó nada sobre la diferencias entre los dirigentes.

«Me eligieron para estar acá en San Lorenzo y manejar el fútbol, pero no podemos ser tan desprolijos. Tenemos que generar una reunión y hacer las cosas bien. Este es un momento de quiebre«, planteó el mánager del Ciclón.

En ese sentido, el exjugador remarcó que «la gente de San Lorenzo me quiere mucho. Me dio su voto de confianza. Hoy van 7 meses y contra Independiente no me dejaron entrar, ponen pasacalles de que soy de Boca o traen un refuerzo a Reserva y me saltean«.

Y se defendió sobre las acusaciones que recibió: «¿A mí me ponen que soy de Boca? Le hicimos cuatro en una final. Y ganamos en la cancha de ellos también. Es algo que no tiene sustento«.

Qué dijo Ortigoza sobre la dirigencia de San Lorenzo

Sin embargo, el mánager del club se limitó a opinar sobre el presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti. «No vine acá para hablar mal de él, la responsabilidad no es toda de él. Para mí lo más fácil es callarme, pero no lo voy a hacer«.

Además, se refirió a la salida del Gallego Insúa del club. «No me gustó cómo se manejó la salida de Insúa. No tuve influencia en el mercado de pases, pero no me voy a ir de San Lorenzo«.

Antes de finalizar la entrevista, opinó nuevamente sobre el mercado de pases y reveló que «Martegani se iba a quedar en San Lorenzo pero tuvimos que venderlo porque no teníamos plata y debíamos levantar las inhibiciones. Yo hablé dos veces con Román, la operación se cayó en su momento y yo me abrí. Cuando se empezó a ensuciar la negociación, yo me corrí«.