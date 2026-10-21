Nico Paz en llamas: dos goles y una asistencia contra Manchester United en la Champions League

Nico Paz ratificó su gran momento en el Como de Italia al meter dos goles y una asistencia contra el Manchester United por la tercera fecha de la Champions League.

En apenas dos minutos de partido, el argentino recibió desde el borde del área y sacó un tremendo zurdazo cruzado al ángulo para abrir el marcador.

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Con una comba parecida, fue similar al último gol que hizo en la Selección Argentina en el partido despedida de Lionel Messi, contra Benín.

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El equipo italiano volvió a pegar en el arranque del complemento y Nico Paz se volvió a lucir, en este caso con una asistencia al griego Anastasios Douvikas que puso el 2 a 0.

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Unos pocos minutos después, el «10» lo liquidó al aprovechar un error en salida. Trasladó con la pelota y la cruzó ante la salida del arquero para el 3 a 0.

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El otro argentino titular en Como es Máximo Perrone. En el United, Lisandro Martínez está ausente por una lesión muscular.