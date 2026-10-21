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Nico Paz en llamas: dos goles y una asistencia contra Manchester United en la Champions League

Nico Paz metió dos goles y dio una asistencia para Como ante Manchester United por la Champions League.

Redacción

Por Redacción

Nico Paz le metió un golazo al Manchester United. (Foto: AFP)

Nico Paz le metió un golazo al Manchester United. (Foto: AFP)

Nico Paz ratificó su gran momento en el Como de Italia al meter dos goles y una asistencia contra el Manchester United por la tercera fecha de la Champions League.

En apenas dos minutos de partido, el argentino recibió desde el borde del área y sacó un tremendo zurdazo cruzado al ángulo para abrir el marcador.

Con una comba parecida, fue similar al último gol que hizo en la Selección Argentina en el partido despedida de Lionel Messi, contra Benín.

El equipo italiano volvió a pegar en el arranque del complemento y Nico Paz se volvió a lucir, en este caso con una asistencia al griego Anastasios Douvikas que puso el 2 a 0.

Unos pocos minutos después, el «10» lo liquidó al aprovechar un error en salida. Trasladó con la pelota y la cruzó ante la salida del arquero para el 3 a 0.

El otro argentino titular en Como es Máximo Perrone. En el United, Lisandro Martínez está ausente por una lesión muscular.


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Nico Paz ratificó su gran momento en el Como de Italia al meter dos goles y una asistencia contra el Manchester United por la tercera fecha de la Champions League.

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