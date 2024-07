Nicolás Otamendi recordó la Copa América en la previa de los Juegos Olímpicos: «Me jodió tener que salir»

La Selección Argentina Sub 23 debutará este miércoles en los Juegos Olímpicos desde las 10 ante Marruecos por la primera fecha del grupo B. El equipo de Javier Mascherano tendrá a varios referentes de la Scaloneta entre sus filas. Entre ellos, Nicolás Otamendi que ya palpita esta competición y no se olvidó de su participación en la Copa América.

«La ilusión con la que venimos, el competir, el que nos entre en la cabeza que cada torneo es arrancar de cero. Se dio una final soñada, ser bicampeón de América no es para cualquiera. Este equipo lo manejó de la mejor forma. Seguir compitiendo es la mentalidad del grupo», comentó el zaguero del Benfica en diálogo con TyC Sports.

«Más allá de que jueguen once, el grupo es importante. Hay que estar preparado para cualquier tipo de situación. Competimos hasta el final y se dio lo que todos soñamos, que era poder llevar la Copa a Argentina», señaló.

Aunque no dejó pasar su molestia por perder el puesto dentro del once comandado por Lionel Scaloni: «Uno quiere estar. Te mentiría si te diría que no me jodió el tener que salir. Yo nací para competir y hay que aceptar las decisiones del entrenador. Seguir compitiendo, intentar hacerlo bien cuando me toque».

«Me tocó definir las eliminatorias de penales, a Leandro (Paredes) también le tocó entrar, Lautaro (Martínez) definió la final. Son momentos que hay que estar preparados, de la cabeza más que nada. Después, en el juego cada uno tiene sus condiciones y trata de implementarlo al máximo», aseguró.

Otamendi y su ilusión para los Juegos Olímpicos

Luego de levantar la Copa América en Estados Unidos, Nicolás Otamendi ya piensa en el certamen olímpico. «Vine a los Juegos Olímpicos sin vacaciones, prácticamente. Tuve dos días, que fui a Portugal para hacer el recambio de ropa. Estoy muy ilusionado porque es una competición que nunca jugué, ya que ni hice juveniles en la Selección. Fui directo a la Mayor», explicó.

«Esto es algo soñado. En el club lo entendieron y me dieron el permiso para poder estar, entendiendo mi edad y mis ganas. Saben que la Selección siempre es prioridad. Sacrifiqué mis vacaciones para poder estar en los Juegos Olímpicos. Me ilusiona soñar con llevar la medalla dorada», concluyó.