Así formará River contra Fluminense por la Copa Libertadores

Sin margen de error, River enfrenta a Fluminense desde las 21:30 en el Más Monumental por la Copa Libertadores sin grandes sorpresas en el equipo y con algunas bajas de peso.

Sin Enzo Pérez, sancionado y Enzo Díaz, lesionado, Martín Demichelis no quiso arriesgar a Paulo Díaz que llegaba con lo justo y seguirá en la zaga central Robert Rojas. También decidió mantener a Pablo Solari en el ataque.

De esta manera, el Millonario formará con: Armani; Herrera, Rojas, González Pirez, Casco; Aliendro, Nacho Fernández, De la Cruz, Barco; Solari y Beltrán.

Qué necesita River para clasificar

River necesita ganar sí o sí para seguir dependiendo de sí mismo en su grupo. Si hoy vence a Fluminense y en la última fecha a The Strongest, de nuevo de local, clasificará a octavos de final.

Si no suma de a tres esta noche, necesitará que más tarde (23 horas) The Strongest no le gane a Sporting Cristal en Bolivia. Si eso pasa, quedará afuera.