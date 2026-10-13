River visita a Sarmiento en Junín, sin margen de error: hora, TV y formaciones

River se pone al día este miércoles a la tarde por el Clausura de la Liga Profesional al visitar a Sarmiento de Junín en el partido pendiente de la fecha 11.

El Millonario pidió la postergación de este encuentro que inicialmente estaba programado durante la fecha FIFA. El duelo será desde las 19 horas, con transmisión de TNT Sports y el arbitraje de Sebastián Zunino.

El equipo de Leonardo Ponzio no tiene margen de error y necesita una victoria para quedar en puestos de clasificación a octavos de final en su grupo. Actualmente, está 9° fuera del Top 8 y si gana alcanzará la línea del propio Sarmiento que, con Gimnasia y Huracán, comparten el cuarto lugar.

River ganó cuatro de los últimos cinco desde la llegada del DT pero todavía paga caro el pésimo arranque de campeonato con Eduardo Coudet donde perdió los cuatro primeros.

Además, si logra la victoria en Junín se ubicará a tres puntos de los puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2027 en la tabla anual. Después de este, solo le quedarán cuatro partidos y el margen es escaso. Uno de esos será el Superclásico contra Boca.

Sarmiento vive un buen presente en el torneo de la mano de Facundo Sava como DT. Se alejó del descenso y se afianzó en la zona de clasificación.

En el Millonario, el único cambio que se perfila es el de Thiago Almada que volverá al equipo titular después de superar un desgarro. El jugador de la Selección Argentina ya sumó minutos contra Estudiantes de Río Cuarto e ingresaría por el juvenil Lautaro Pereyra.

El triunfo del último sábado contra los cordobeses, que descendieron a la Primera Nacional, dejó un sabor agridulce en los hinchas ya que el rendimiento del equipo fue discreto. Generó muchas situaciones de gol pero solo sacó uno de diferencia ante un rival muy inferior.

Posibles formaciones

Sarmiento: Thyago Ayala; Santiago Salle, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Julián Contrera, Cristian Zabala, Elián Giménez, Julián Mavilla; Jhon Rentería y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Fausto Vera; Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.

Árbitro: Sebastián Zunino

Estadio: Eva Perón de Junín

Hora: 19

TV: TNT Sports