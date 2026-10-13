Di Carlo se reunió con Verón y anunciaron un trabajo en conjunto para la «mejora del fútbol argentino»

Los presidente de River y Estudiantes de La Plata, Stefano Di Carlo y Juan Sebastián Verón, mantuvieron una reunión en el Monumental con el objetivo de comenzar un trabajo en conjunto.

Ambos opositores a la gestión de Chiqui Tapia en la AFA, los dos dirigentes se juntaron para «comenzar a desarrollar una agenda común de análisis, intercambio de ideas y elaboración de propuestas para contribuir al desarrollo y la mejora del fútbol argentino».

De acuerdo a lo que informaron ambas instituciones, se «compartieron documentos, diagnósticos y distintas perspectivas sobre los principales desafíos que atraviesa el fútbol nacional, y coincidieron en la importancia de generar ámbitos de trabajo entre los clubes que permitan abordar esas discusiones con profundidad, responsabilidad y una mirada de largo plazo«.

Uno de los ejes de la reunión se basó en «la generación de nuevos y mayores ingresos que permitan fortalecer económica y patrimonialmente a las instituciones».

Ese aspecto es uno de los que más defendió Verón en los últimos años con la intención de promover un sistema de inversiones como el que probó con el empresario Foster-Gillett.

Más allá de eso, recalcaron que reafirman su «compromiso con el modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro y con el rol de los clubes como espacios fundamentales de formación, contención y desarrollo de los más jóvenes».

La idea de los dos clubes es «establecer una mesa permanente de trabajo, que tendrá continuidad en el tiempo y avanzará en la elaboración de documentos y propuestas sobre distintos aspectos institucionales, deportivos, económicos y organizativos del fútbol argentino».

«River Plate y Estudiantes comparten la convicción de que los clubes, como protagonistas centrales del fútbol argentino, tienen la responsabilidad de contribuir activamente a su fortalecimiento y de generar espacios de diálogo que permitan pensar colectivamente su futuro», concluyeron en el comunicado.

La relación de Di Carlo con Verón no siempre fue buena y el dirigente de River, antes de ser presidente, lo criticó fuertemente por querer llevar a Sebastián Driussi cuando estaba en negociaciones con el Millonario.

«Todo lo que hace y dice Verón genera desconfianza«, dijo en aquel momento (febrero de 2025) Di Carlo. Hoy, su postura política en contra de Tapia, los unió.