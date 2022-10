Se definieron los cruces de octavos de final de la Copa Neuquén

La Copa Neuquén disputó la última fecha de la fase de grupos y ya quedaron definidos los cruces de octavos de final que comenzarán el próximo fin de semana.

Clasificaron los tres mejores de las cinco zonas y el mejor cuarto que fue Villa Iris. Al villero le alcanzó con el empate 3 a 3 frente a Maronese para llegar a 9 puntos, una cosecha superior a la de los demás cuartos de cada grupo: Rivadavia (5), Esperanza (7), Eucalipto (8), Los Canales (6).

Villa Iris será rival de Alianza de Cutral Co que fue el que más puntaje sacó de todos con 21 unidades. Los partidos de octavos serán a ida y vuelta, con definición en cancha del mejor ubicado.

Uno de los partidos destacados de la última fecha fue en Cutral Co entre Rivadavia y Don Bosco. El local llegaba dos puntos abajo y tenía la chance de clasificar con un triunfo. El Barrio se impuso 3 a 1 y sacó boleto a la siguiente ronda.

San Lorenzo venció 3 a 1 a Independiente en La Chacra y terminó líder de la Zona 3 con 20 puntos, lo que le valió ser el tercer mejor equipo de esta fase y su rival será Don Bosco.

Unión Vecinal derrotó a Los Canales en Plottier y lo dejó sin chances. Ese resultado benefició a Pacífico que se quedó con el tercer lugar. El Decano enfrentará a Centenario, otro de los que cerraron una gran ronda inicial.

Los cruces de octavos de final

Alianza (puesto 1) vs Villa Iris (puesto 16)

Centenario (puesto 2) vs Pacífico (puesto 15)

San Lorenzo (puesto 3) vs Don Bosco (puesto 14)

Deportivo Rincón (puesto 4) vs Bicicross (puesto 13)

Maronese (puesto 5) vs Añelo (puesto 12)

Unión Vecinal (puesto 6) vs Independiente (puesto 11)

Petrolero (puesto 7) vs San Patricio (puesto 10)

Patagonia (puesto 8) vs Atlético Neuquén (puesto 9)