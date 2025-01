Sorpresa en los convocados de Gago para el primer amistoso de Boca: un solo refuerzo y varias ausencias

Boca tendrá su primera prueba de la pretemporada 2025 cuando enfrente mañana a Juventude en lo que será el primer partidos amistoso. En la previa, el Xeneize dio a conocer la lista de convocados de Fernando Gago y hubo varias sorpresas.

El Xeneize anunció la lista de los jugadores que participarán del encuentro ante el elenco brasileño, que se desarrollará a las 20 en San Nicolás, pero hubo varios ausentes. Entre la lista de 22 jugadores citados por Gago, no estarán Marcos Rojo, Edinson Cavani, Marcelo Saracchi, Cristian Lema y Nicolás Figal.

Los cinco futbolistas continuarán con la puesta a punto desde lo físico y seguirán el amistoso desde afuera de la cancha.

Los convocados en Boca para el amistoso.

Con respecto a los refuerzos, solo un nombre fue convocado: Carlos Palacios, la primera incorporación en este mercado de pases. Por un lado, Ayrton Costa se sumó tarde a la pretemporada por lo que no estará disponible todavía, mientras que Rodrigo Battaglia y Alan Velasco todavía no firmaron oficialmente y lógicamente no fueron incluidos.

Teniendo en cuenta que la competencia oficial comenzará el 22 de enero ante Argentino de Monte Maíz, por los 32avos de final de la Copa Argentina, el entrenador decidió cuidar a varios de los referentes para que lleguen en condiciones al primer partido clave.

El nombre que hizo ruido en la lista de Fernando Gago

Por otra parte, un apellido que sorprendió en la lista de convocados, además del de Esteban Rolón, fue el de un juvenil por el que Boca apuesta a futuro y lo sumó en su primera pretemporada con el plantel profesional.

Se trata de Camilo Rey Domeneche, volante central de 18 años, que dentro del club lo han llegado a comparar con el propio entrenador por su estilo de juego. De esta manera, podría tener sus primeros minutos con la azul y oro.