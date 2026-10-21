Hito en el Mundial Sub 17 Femenino: la Selección Argentina logró un triunfo histórico y sueña con los octavos

La Selección Argentina femenina Sub 17 consiguió su primer triunfo en el Mundial de Marruecos. Con dos goles de Mercedes Diz, venció 2-0 a Nueva Zelanda por la segunda fecha del Grupo A y llegará con chances de clasificación al último partido de la fase de grupos.

El equipo de Christian Meloni se recuperó así de la derrota por 2-1 ante Alemania en el debut. La victoria le permitió sumar tres puntos y mantenerse en carrera por un lugar en los octavos de final. Cabe recordar que es la primera participación del elenco nacional en una Copa del Mundo en la categoría.

Argentina tomó la iniciativa desde el comienzo en la Cancha 1 del Complejo de Fútbol Mohammed VI, en la ciudad de Salé. Después de un arranque en el que ya había mostrado capacidad ofensiva ante Alemania, la Albiceleste generósituaciones y encontró la ventaja sobre el cierre de la primera etapa.

A los 42 minutos, Mercedes Diz, delantera de River Plate, definió para poner el 1-0. El seleccionado argentino tuvo varias oportunidades para ampliar la diferencia, con remates que incluso terminaron en los palos, y dominó las acciones frente a un rival que había perdido 4-0 ante Marruecos en la primera fecha.

Diz fue la figura del encuentro ante Nueva Zelanda. (@Argentina)

En el segundo tiempo, el elenco nacional sostuvo el dominio y amplió la ventaja. Después de una buena combinación colectiva, Diz volvió a aparecer en el área y definió de volea por encima de la arquera Nienke Holland para sellar el 2-0.

¡PERO, QUÉ GOLAZO HIZO LA 9 DE ARGENTINA! 🇦🇷🔥 Diz, con una tremenda volea, firmó su doblete ante Nueva Zelanda. #Sub17FemeninoEnDSPORTS | #U17WWC https://t.co/MwxuiDwGae — DSPORTS (@DSports) October 20, 2026

Con este resultado, Argentina llegó a tres unidades en el Grupo A, mientras que Nueva Zelanda quedó sin puntos. La posición definitiva de la Albiceleste dependerá de los resultados de la fecha.

Argentina define la clasificación ante Marruecos

El próximo compromiso de la Selección Argentina será el 23 de octubre, cuando enfrente a Marruecos desde las 15, en la última fecha de la fase de grupos.

El partido será clave para las aspiraciones del equipo de Meloni. Un triunfo le permitirá asegurar su clasificación a la siguiente instancia, en un grupo que también integran Alemania y Nueva Zelanda.

El formato del Mundial Sub 17 femenino establece que avanzarán a los octavos de final las dos primeras selecciones de cada uno de los seis grupos y los cuatro mejores terceros. Por eso, Argentina buscará cerrar la primera fase con otra victoria para continuar en carrera en la Copa del Mundo.

Los grupos del Mundial Sub 17 femenino

Grupo A: Marruecos, Argentina, Nueva Zelanda, Alemania

Grupo B: RPD de Corea, Puerto Rico, Polonia, Nigeria

Grupo C: Canadá, Brasil, Noruega, Ghana

Grupo D: Japón, Zambia, Francia, Venezuela

Grupo E: Estados Unidos, Samoa, Kenia, RP China

Grupo F: España, México, Australia, Chile

Con información de Infobae