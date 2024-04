La calculadora de Martínez: qué necesita Boca para clasificar a los cuartos de la Copa de la Liga

Estudiantes de La Plata se impuso 1-0 ante Boca, el partido pendiente por la fecha 11, interrumpido por la descompensación del jugador del Pincha, Javier Altamirano, y complicó la clasificación del elenco de Diego Martínez a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional.

Tras el receso forzado, el viernes se disputaron dos tiempos de 32 minutos, ya que restaban 64 minutos en total. El Grupo B que integra Boca, tiene a Godoy Cruz, su próximo rival, como único clasificado a la próxima instancia.

Si bien el Xeneize no debe preocuparse ya que, todavía tiene un partido que disputar, la victoria no es el único resultado que le otorga la clasificación pero no dependerá de sí mismo. En caso de un empate con el Tomba, podría conseguir la llave a cuartos si se dan algunos resultados.

En caso que haya igualdad, Boca necesitará que Racing pierda, Defensa y Justicia y Newell’s empaten (o Newell’s pierda) y Lanús pierda. Y si el elenco de Martínez pierde, directamente quedará eliminado de la Copa de la Liga Profesional.

Con información de Noticias Argentinas