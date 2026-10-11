La invitaron a jugar y salió campeona: Zheng se adjudicó el Masters 1000 de Beijing

Hazaña consumada. Ingresó por la ventana y se va por la puerta grande. Gran conquista de la campeona olímpica. (AP)

El WTA 1000 de Beijing tiene a una nueva campeona: Qinwen Zheng. La china, N°54 del ranking mundial y que tuvo que ingresar con un wild card al cuadro principal, derrotó a Mirra Andreeva en la gran final del certamen asiático por 7-5 y 6-4 y levantó uno de sus títulos más importantes.

Este trofeo en su tierra fue contra todo pronóstico. La ex N°4 del mundo fue paso a paso superando pruebas cada vez más difíciles hasta alzarse con el trofeo y además aprovechó las caídas de Aryna Sabalenka y Elena Rybakina, quienes partieron como favoritas.

En el camino al título, Zheng derrotó a Shi Han, Anna Kalinskaya, Marie Bouzkova, Alina Charaeva, Elina Svitolina, Elise Mertens y a la mencionada Andreeva. De estas siete rivales, seis de ellas tienen mejor ranking.

La campeona derrotó a seis rivales con mejor ranking y levantó el trofeo. (AP)

Siete títulos y oro en París

Este trofeo es el primero para la china en dos años (el último había sido el WTA 500 de Japón) y el más importante en su carrera después de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024. De esta manera, acumula un total de seis títulos ganados desde su debut como profesional: uno de WTA 1000, dos WTA 500, dos WTA 250 y la mencionada presea en Francia.

Para Vilas, con cariño. Zheng metió una Gran Willy en la final. (AP)

Desde la reinauguración de este certamen, en 2004, ninguna jugadora de China había siquiera llegado a la final. La última en lograr esto había sido Chen Li, en 1996. Sin embargo, 30 años después, Zheng rompió el maleficio y escribió su nombre en la historia grande del tenis de su país.