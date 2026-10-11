Sin argentinos: con Fran Cerúndolo se fue la última ilusión en el Masters 1000 de Shanghái

Francisco Cerúndolo, último tenista argentino que seguía en juego en el Masters 1000 de Shanghái, perdió en la tercera ronda frente a Jakub Mensik y se despidió del certamen. Después de dos horas de partido, el checo se quedó con la victoria por 6-3, 3-6 y 6-2 y está en los octavos de final del torneo chino.

En un partido cambiante, la mejor raqueta que tiene el tenis albiceleste no pudo hacerle frente al europeo, a quien ya había vencido la semana pasada en Beijing. Si bien en el primer set el nacido en Prostejov lo ganó sin sufrir (no enfrentó break points en contra y aprovechó el único a favor que tuvo cuando ganaba 2-1), no fue lo mismo en el caso del segundo y el tercero.

En la segunda manga, ambos estuvieron muy cerca de quebrarse el servicio, pero finalmente fue Cerúndolo quien lo consiguió cuando ganaba 4-3 y así cerrar todo con su saque, para estirar todo a un set definitorio. Y allí, pese a que gozó de cuatro chances de quiebre, Mensik se hizo fuerte y concretó dos de las tres que tuvo para inclinar la balanza a su favor.

Con este resultado, el checo se clasificó a los octavos de final de Shanghai por segunda vez en su carrera (la anterior en 2024) y enfrentará a Arthur Gea por un boleto rumbo a los cuartos de final.

Los próximos pasos de Cerúndolo

Fran Cerúndolo volverá a la acción en el circuito ATP dentro de una semana, cuando inicie la gira europea de cemento indoor. Allí será uno de los principales favoritos en el ATP 250 de Bruselas, que se jugará entre el 19 y el 25 de octubre. A la semana siguiente, viajará a Austria para competir en el ATP 500 de Viena y, por último, cerrará su temporada en el Masters 1000 de París, su último torneo de la temporada 2026.