La novela sin fin: Flamengo denunció vandalismo en el Maracaná tras el Vasco da Gama-Boca por Sudamericana

El Maracaná fue el escenario de la remontada de Boca ante Vasco da Gama por las semifinales de la Sudamericana. (Foto: REUTERS/Thiago Ribeiro)

Horas después de la épica victoria de Boca ante Vasco da Gama por 3-1 en la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana, Flamengo emitió un comunicado en sus redes sociales en el que denunció actos de vandalismo en el Maracaná.

De esta manera, se sumó un nuevo capítulo a una novela interminable. En la previa, Vasco da Gama tuvo que recurrir a la Justicia para que el encuentro pudiera disputarse en el mítico estadio brasileño, ya que el consorcio que administra el recinto, integrado por Flamengo y Fluminense, se resistía a cederlo por la cantidad de partidos que se deben disputar allí.

Ahora, el Mengao informó que recibió documentación en la que se detallan los daños registrados en el estadio: cientos de sillas rotas, baños y bares vandalizados, además de destrozos en las estructuras de las rampas de acceso y en la señalización. Según el comunicado, los daños fueron provocados por hinchas que asistieron al duelo entre el Xeneize y Vasco da Gama.

Además, el club señaló que ya comenzaron los trabajos de reparación para que el estadio esté en condiciones de recibir este jueves a Flamengo y Estudiantes, por la semifinal de la Copa Libertadores. Para ese encuentro, se agotaron las entradas y se espera la presencia de más de 70.000 hinchas.

Por otro lado, también continuarán los trabajos en el campo de juego, que se vio afectado durante el partido entre Boca y Vasco da Gama. El encuentro será el cuarto que albergue el Maracaná en los últimos ocho días, entre compromisos nacionales e internacionales.

El comunicado oficial de Flamengo

El Club de Regatas de Flamengo informa que recibió, en la mañana de este miércoles (21), una comunicación del Consorcio Maracaná acerca de los graves daños registrados en el estadio tras el partido entre Vasco y Boca Juniors, disputado el último martes (20) por la CONMEBOL Sudamericana.

Según la documentación remitida al club, cientos de sillas fueron rotas, baños y bares fueron vandalizados, y también se registraron daños en las estructuras de las rampas de acceso y en la señalización del estadio.

Se trata de actos de vandalismo perpetrados por una parte de los hinchas presentes, que demostraron un absoluto desprecio por el patrimonio de uno de los estadios más emblemáticos del fútbol mundial.

Flamengo también recibió información de que el Consorcio Maracaná está realizando un gran esfuerzo para reparar los daños y restablecer las condiciones necesarias para recibir a los más de 70.000 hinchas que agotaron las entradas para el partido entre Flamengo y Estudiantes, por la CONMEBOL Libertadores.

El club confía en la competencia y el compromiso de los profesionales responsables de la operación del estadio, que pasaron la noche trabajando intensamente para reparar los daños ocasionados por un episodio absolutamente inaceptable.