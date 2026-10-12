La queja de Carlos Alcaraz tras quedar eliminado del Masters 1000 de Shanghai: «Deberían revisar»

Carlos Alcaraz (3°) sufrió un sorpresivo traspié en la tercera ronda del Masters 1000 de Shanghai. El español cayó ante el belga Zizou Bergs (39°) por 7-5 y 7-6 (4) y quedó eliminado del torneo chino, donde buscaba prolongar su racha de triunfos tras consagrarse campeón del ATP 500 de Tokio.

El murciano había derrotado a Bergs en el único antecedente entre ambos, en Tokio 2025. Sin embargo, esta vez no encontró su mejor versión y, tras la derrota, apuntó contra las condiciones de juego en Shanghai.

Alcaraz cuestionó las condiciones de juego en Shanghai

Incómodo durante buena parte del encuentro, el exnúmero uno del mundo marcó diferencias entre las condiciones que encontró en su debut, cuando venció al argentino Juan Manuel Cerúndolo (55°), y las que enfrentó ante Bergs.

«Honestamente, sentí que en la primera ronda era muy, muy rápida. Hoy no lo sentí de la misma manera. Es extraño que en solo dos días se puedan sentir las condiciones de la cancha de una manera diferente», expresó Alcaraz.

El español explicó que el partido ante Cerúndolo se disputó con el techo cerrado, mientras que frente al belga jugó al aire libre. Para el tenista de 23 años, esa diferencia influyó en el comportamiento de la pelota.

«Obviamente, en la primera ronda jugué con el techo cerrado. Hoy jugué outdoor. Se sintió diferente. Siento que en la primera ronda estuvo realmente muy rápido. Hoy la pelota era más grande y un poco más lenta. No sé por qué. Es algo extraño, algo que deberían revisar«, agregó.

La explicación de Alcaraz sobre el comportamiento de la pelota

En declaraciones a la agencia EFE, el pupilo de Samuel López profundizó sus críticas y describió las dificultades que encontró para anticipar los rebotes durante el partido.

«Es muy raro. Cuando tú pegás una devolución de segundo saque, atacando de arriba a abajo, la pelota no te puede picar por encima de la cabeza. Luego, en el punto siguiente, la pelota me ha picado totalmente diferente. Una vez pica hacia arriba, otra desliza y pica hacia adelante», explicó.

Las declaraciones reflejaron la frustración del español, que no consiguió adaptarse a las condiciones del encuentro y terminó la defensa de sus aspiraciones en Shanghai antes de lo esperado.

Alcaraz reconoció sus errores tras la derrota

Pese a sus cuestionamientos, el número tres del mundo evitó responsabilizar exclusivamente a las condiciones de juego por su eliminación y reconoció que también deberá buscar alternativas para adaptarse a situaciones similares.

«Tampoco quiero poner excusas. Son sensaciones: intento ver la pelota tal y como viene, pienso que va a picar de una manera y me preparo para ese golpe. Y cuando me viene de una manera diferente, es muy tarde. A lo mejor tengo que jugar de otra manera, ver la pelota y pensar de otra manera», concluyó.

Con información de ESPN