El nuevo rey: Alexander Zverev cerrará el año como el mejor tenista del planeta

Alexander Zverev tuvo un 2026 de ensueño y lo cerrará de la mejor manera, porque será el N°1 del tenis mundial cuando finalice la temporada. La inesperada derrota de Carlos Alcaraz en la tercera ronda del Masters 1000 de Shanghái le entregó la gran chance al alemán, que aparecerá en lo más alto del escalafón. A esto hay que sumarle la baja de Jannik Sinner, quien anunció que recién volver a jugar en 2027.

El italiano encabeza la clasificación con 11.000 puntos, pero perderá 3.000 al no poder defender sus títulos en Viena, París y las finales ATP. Así, su cuenta se reducirá a 8.000. Zverev, con 9.720, le quedan por defender apenas 930 que logró el pasado año en estos mismos torneos. Alcaraz, tercer clasificado, está tercero con 5.560 y no podrá alcanzar al alemán.

Después de la sequía dos grandes y el N°1

Sascha, ganador este año de Roland Garros y el US Open, concluirá 2026 como número uno y la única incógnita es saber cuándo logrará alcanzar la cima, porque dependerá de sus próximas actuaciones. El germano estuvo muy cerca de ser número 1 hace más de cuatro años, cuando escoltó a Daniil Medvedev. Su sueño se le frustró en 2022 cuando se lesionó el tobillo derecho, en un duelo ante Rafa Nadal, en la Philippe Chatrier de Rolanga.

El segundo alemán en la cima

Alexander Zverev será el segundo alemán en alcanzar la cima del tenis después de que Boris Becker lo hiciera durante 12 semanas en 1991. Y será el premio a la constancia y a correr desde atrás a dos gigantes como Sinner y Alcaraz. Es cierto que se benefició por las lesiones de sus máximos rivales, pero también que recuperó su tenis, que se sacó la mufa en los Grand Slams y hoy es el mejor.

Becker alcanzó la cima en 1991 y era el único alemán. Ahora es el turno de Sascha.

Atraviesa un año excepcional. No bajó de las semifinales en los cuatro GS y llegó la hora de mirar a todos desde arriba. Será el jugador 30° en ser número 1 del mundo desde que la ATP instauró ese honor en 1973.

¿Quiénes fueron los 29 anteriores?

El rumano Ilie Năstase (1973) encabeza la lista desde que se instaló el actual sistema de puntuación. En los ’70 también ocuparon ese lugar John Newcombe (Australia, 1974), Jimmy Connors (Estados Unidos, 1974) y Björn Borg (Suecia, 1977). John McEnroe (Estados Unidos, 1980) inició su dominio en los ’80 y después siguieron Ivan Lendl (Checoslovaquia, 1983) y Mats Wilander (Suecia, 1988).

Mucho más variado fue en los ’90, con Stefan Edberg (Suecia, 1990), Boris Becker (Alemania, 1991), Jim Courier (Estados Unidos, 1992), Pete Sampras (Estados Unidos, 1993), Andre Agassi (Estados Unidos, 1995), Thomas Muster (Austria, 1996), Marcelo Ríos (Chile, 1998), Carlos Moyá (España, 1998), Yevgeny Kafelnikov (Rusia, 1999) y Patrick Rafter (Australia, 1999).

Del 2000 a esta parte, el reparto fue Marat Safin (Rusia, 2000), Gustavo Kuerten (Brasil, 2000), Lleyton Hewitt (Australia, 2001), Juan Carlos Ferrero (España, 2003), Andy Roddick (Estados Unidos, 2003), Roger Federer (Suiza, 2004), Rafael Nadal (España, 2008), Novak Djokovic (Serbia, 2011), Andy Murray (Reino Unido, 2016), Daniil Medvedev (Rusia, 2022), Carlos Alcaraz (España, 2022) y Jannik Sinner (Italia, 2024). El 2026 tendrá nuevo dueño: Alexander Zverev.