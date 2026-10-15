Las tres butacas disponibles en la Fórmula 1 para 2027 y los pilotos que asoman como candidatos

Con la reciente incorporación del joven piloto brasileño Rafael Camara al equipo Haas, y a falta de un puñado de competencias para la recta final del año, solo restan por confirmarse tres butacas de cara a la temporada 2027 de la Fórmula 1.

El “Rookie” de Brasil, campeón 2025 de Fórmula 3 y actual líder del certamen de la Fórmula 2, ingresa a la escuadra estadounidense como reemplazo del francés Esteban Ocon, que, tras dos años, fue prescindido por sus bajos rendimientos deportivos de este año, situación potenciada por verse doblegado con frecuencia por el británico Oliver Bearman.

A falta de seis competencias para el telón final del calendario 2026, la parrilla de F1 dispone de tres vacantes para el próximo año: dos corresponden a Racing Bulls, la escuadra “B” de Red Bull, mientras que el tercer y restante asiento corresponde justamente a Haas.

Si bien el joven Bearman ha respondido a la altura de las exigencias, incluso dejando una gran impresión en su debut como titular en 2025 (un año antes había hecho un estreno asombroso en Ferrari en Arabia Saudita), su asiento todavía no está asegurado. El inglés tiene un vínculo multianual, por lo que el equipo deberá anunciar si tendrá efecto en 2027 o lo rescindirá.

El proceso de elección que definició finalmente al brasileño Camara, también incluyó al campeón vigente de Fórmula 2, Leonardo Fornaroli, y al piloto de reserva Ryo Hirakawa. Los tres participaron en el programa de pruebas con monoplazas de temporadas anteriores, conocido como TPC. Ellos dos seguirían en la consideración del team norteamericano.

En cuanto a Racing Bulls, que actualmente cuenta con el neozelandés Liam Lawson y el británico Arvid Lindblad en sus filas, el equipo con sede en Faenza (Italia) esperará hasta último momento para confirmar su dupla, según comentó el jefe de la escuadra, Alan Permane.

Según sus dichos, el joven Linblad, de sobresaliente desempeño en su temporada debut, continuaría en la escuadra. En tanto que Lawson, que tampoco se quedó atrás, incluso cumpliendo un gran papel como escudero de Verstappen en Red Bull durante tres carreras, debería luchar hasta el final de año para retener su lugar.

El búlgaro Tsolov, candidato a Racing Bulls en la segunda butaca para 2027.

Hay otro candidato que asoma en el radar para esa butaca: el piloto de reserva Nikola Tsolov. El búlgaro de 19 años ha impresionado en Fórmula 2 y es el siguiente en la fila en el programa de jóvenes pilotos de Red Bull.

Hablando el viernes pasado en Singapur, Permane reconoció que el equipo tenía entre manos una especie de problema de lujo con sus tres opciones «fantásticas», pero insistió en que el equipo no tenía prisa por tomar una decisión.

«Será en las próximas semanas«, dijo Permane. «No tenemos prisa. Todo el mundo sabe que tenemos dos pilotos fantásticos. Tenemos un piloto fantástico en F2 en este momento y todos están ahí y listos para salir. Pero tres no caben en dos, por supuesto, y simplemente vamos a tomarnos un poco más de tiempo y asegurarnos de conseguir la pareja adecuada para el próximo año», expresó.