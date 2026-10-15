Haas confirmó al brasileño Rafael Camara como piloto para la temporada 2027 de la Fórmula 1

Hace instantes, la Fórmula 1 sumó a un nuevo piloto confirmado para la temporada 2027. Se trata de Rafael Camara que a partir del próximo año correrá en la máxima categoría en el equipo Haas.

El brasileño de 21 años se unirá a la escudería estadounidense luego de un gran presente en Fórmula 2. A falta de dos fechas para el final de la temporada, se encuentra líder de la categoría. De consagrarse, lograría un hito histórico: único piloto en ganar el Campeonato Regional Europeo de Fórmula, la F3 y la F2 en tres temporadas consecutivas.

El anuncio de Haas con la confirmación de Camara como piloto para 2027.

Su llegada a la máxima categoría se dio después de la salida confirmada del francés Esteban Ocon. Lo llamativo es que Haas todavía no confirmó a su compañero de equipo, aunque todo indica que será Ollie Bearman, que no está atravesando una buena temporada.

El anuncio se realizó en las redes sociales de la escudería con un video donde Camara atendió una llamada telefónica: «Hola Ayao, estoy listo«, le respondió el piloto nacido en Pernanbuco al jefe del equipo.

Además, expresó su alegría por esta oportunidad: «Estoy muy contento de incorporarme a TGR Haas F1 como piloto de Fórmula 1. Es un paso importante en mi carrera y quiero dar las gracias a Gene Haas y a Ayao Komatsu por la confianza que han depositado en mí».

Y adelantó los pasos a seguir tras este anuncio: «Ahora mi objetivo es prepararme de la mejor manera posible para este nuevo reto. Habrá mucho que aprender, y estoy deseando trabajar codo con codo con el equipo, comprender el coche y seguir desarrollándome como piloto».

La relación de Camara con Ferrari también pesó en su candidatura. Al igual que Bearman, el brasileño surgió de la academia de la escudería italiana, que mantiene una vinculación estrecha con Haas y le suministra componentes de sus monoplazas

Será el segundo brasileño en la parrilla actual de la Fórmula 1, ya que se sumará a Gabriel Bortoleto (Audi) que debutó en la categoría en 2025, y el tercer sudamericano junto al mencionado y a Franco Colapinto (Alpine).

La parrilla para la temporada 2027, con Camara como único rookie hasta el momento.

Camara se suma a una larga lista de brasileños que corrieron en la F1. En total, 33 pilotos de este país participaron de al menos una carrera en la máxima categoría, que tiene como grandes figuras a Ayrton Senna, Nelson Piquet (ambos con 3 títulos) y Emerson Fittipaldi (2 coronaciones).