Los Gladiadores sufrieron una dura derrota ante Hungría en los Juegos Olímpicos

Este lunes, la Selección Argentina de handball masculino, conocida como los Gladiadores, perdió 25-35 ante Hungría, por la segunda fecha del Grupo B de los Juegos Olímpicos París 2024 y siguen sin poder sellar su primer triunfo. Además, salió lesionado Diego Simonet, una de las principales figuras.

Argentina sigue sin poder sumar su primera victoria de la historia ante este rival, solo logró un empate y sufrió tres derrotas desde su primer enfrentamiento en el mundial 2003.

El primer tiempo no se dio como lo esperaban los Gladiadores. Con la salida temprana de Diego Simonet a los siete minutos, el equipo sintió el golpe anímico tras una primera parte muy igualada y con el correr de los minutos, el rival se agigantó. Cuando estaban 10-10, el elenco europeo anotó siete de los siguientes nueve puntos. Y ya marcó la diferencia de 17-12 para el seleccionado nacional en la segunda fecha del grupo B.

A continuación, Argentina solo consiguió el 50% de los tantos, con solo 12 goles de 21 remates, mientras que los húngaros solo falló cinco tiros con la misma cantidad de remates: 17 de 21 para lograr un 81% de efectividad.

Ya en la segunda parte, el encuentro continuó desfavorable para Argentina. Si bien anotó el primer punto gracias a Federico Pizarro, Hungría marcó dos consecutivos y se puso 19-13 para empezar a sellar el triunfo.

Con Los Gladiadores cada vez más lejos, el encuentro terminó quedando con diez puntos de diferencia. El máximo anotador fue Pablo Simonet con cinco goles, quien además dio tres asistencias.

Cómo siguen Los Gladiadores en los Juegos Olímpicos

Dinamarca vs. Argentina – Miércoles 31 de julio a las 16

Argentina vs. Francia – Viernes 2 de agosto a las 6

Egipto vs. Argentina – Domingo 4 de agosto a las 6