Marcone, claro antes del clásico ante Racing: «Al clásico se lo prepara para salir a ganar»

Este domingo se disputará un clásico trascendental en Avellaneda por la fecha 13 del torneo Clausura. En la previa, la Liga Profesional de Fútbol organizó la habitual conferencia de prensa con un representante de cada equipo. Facundo Cambeses, por el lado de Racing, aseguró que la Academia tendrá que «dejar la vida para ganarlo», mientras que Iván Marcone, capitán de Independiente, fue por el mismo camino.

«Es un partido muy lindo, muy importante. El clásico se lo prepara para salir a ganar, sumar de a tres», aseguró Marcone. El Rojo llega al duelo en puestos de clasificación a los playoffs, en el séptimo lugar de la zona A, con 18 puntos. Sin embargo, marcha 13° en la tabla anual y necesita sumar para acercarse a la clasificación a la Copa Sudamericana.

«Las últimas sensaciones del equipo son buenas, tras el partido contra Talleres en Córdoba. Pensamos siempre en ir a buscar la victoria», agregó el capitán del equipo dirigido por Jadson Viera, en referencia al empate 0-0 del último domingo en el Mario Alberto Kempes.

Marcone también remarcó que su atención está puesta exclusivamente en el clásico, más allá de lo que pueda suceder después con su contrato, que vence en diciembre. «Es un partido importante, pienso solamente en este clásico. Siempre el próximo es prioridad, más siendo el clásico, como ahora. No tiene mucha gravedad cómo llega cada uno. Nos preparamos bien y la gente quiere hacer un buen encuentro y ganar. Sobre si puede ser mi último clásico no importa, yo pienso en el domingo próximoo», expresó.

«Llegamos muy bien en cuanto a lo futbolístico. Trabajamos muy bien estos días, estamos unidos y fuertes como grupo. Estamos seguros que haremos un buen partido. En lo personal pienso en el día a día, hoy lo contractual no importa, sí interesa Independiente, en rendir bien y lograr los objetivos”, afirmó el volante.

El capitán también destacó el acompañamiento dentro del vestuario, especialmente hacia los más jóvenes, en un contexto de mucha presión. «Como grupo, nos acompañamos y apoyamos, en temas familiares, personales, de pareja. Lo mismo pasa con tus compañeros de equipo, les damos lugar a los más jóvenes; el ambiente no es fácil en nuestro país, con tanta presión. Los grandes somos los responsables de lo que pasa. Estamos conformes con los chicos y esperamos que sigan así», contó.

Marcone reconoció la deuda de Independiente como local

El capitán también se refirió a los resultados del Rojo en su cancha y al vínculo con los hinchas. Independiente lleva cinco partidos sin ganar como local y Marcone reconoció que el equipo tiene una deuda en ese aspecto.

«De local no conseguimos buenos resultados, la gente exige y estamos en deuda en nuestra cancha. Hay mal clima, mala energía, en general en el fútbol argentino cuando las cosas no andan bien. Hay que cambiar esto… El hincha de Independiente es muy exigente, el momento es igual. Los hinchas acompañan y alientan siempre; tratamos de mejorar para lograr las metas», remarcó.

La realidad del Rojo cambia cuando juega fuera de casa: en el Clausura ganó cuatro partidos como visitante, empató uno y perdió uno, frente a Vélez en la tercera fecha.

Racing, por su parte, llega con la obligación de sumar. La Academia está 13° en la zona B y necesita puntos para mantener sus posibilidades matemáticas de clasificarse a los playoffs. En la tabla anual marcha 22°, con 32 unidades, y ya no tiene chances de acceder a las competencias continentales por esa vía.