Messi recordó a su papá antes de recibir el premio Princesa de Asturias: «Él estaba muy ilusionado»

Lionel Messi llegó a hoy a España para recibir el premio Princesa de Asturias donde fue recibido por una multitud. Antes de la ceremonia, brindó una emotiva entrevista en la que recordó a su papá Jorge, que falleció en agosto.

El argentino, que viene de retirarse de la Selección pero sigue en actividad en Inter Miami, destacó la importancia que tiene el premio y cómo su papá le recalcó que debía ir a recibirlo desde que conoció que se lo iban a otorgar, en el mes de junio.

«Él estaba muy ilusionado con este premio, sabíamos que era difícil estar por los partidos y el insistía para que vengamos a pasar estos días acá y recibirlo, por lo que significa», aseguró Messi.

🇦🇷⚽ Leo Messi recuerda a su padre Jorge y su importancia sobre el Premio Princesa de Asturias: “Estaba muy ilusionado” 🎥 EFE #LeoMessi #Futbol #PremioPrincesadeAsturias #Premios #Deporte https://t.co/2Jk2WccjWk — Infobae España (@infobaees) October 22, 2026

En otro fragmento de la entrevista, también hizo mención a su papá Jorge y los consejos que le daba. «Me decía que nunca deje de intentarlo, que agarre la pelota y lo intente, salga bien o mal. Y que siempre había una jugada más».

El astro viajó junto a su esposa Antonela Rocuzzo en vuelo privado a la ciudad de Oviedo, donde será la ceremonia este viernes.

En el día de su llegada, también participó de una charla en el Palacio de los Deportes donde recibió una ovación de más de dos minutos al entrar.

El «10» dejó varias reflexiones interesantes, orientada a los más chicos. «Si yo fuera al patio de un colegio, aprendería más de los niños, que los niños de mí», expresó.