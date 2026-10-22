Fotos | Furor en España por la llegada de Lionel Messi para recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes

La locura desatada en Oviedo por la visita de Lionel Messi para recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes (Foto: AS)

Lionel Messi llegó a Oviedo a bordo de un jet privado junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, para participar de las actividades vinculadas a los Premios Princesa de Asturias . El aterrizaje se produjo en el Aeropuerto de Asturias en una llegada marcada por la estricta discreción, lo que le permitió al capitán de la Selección argentina evitar a los fanáticos que aguardaban su presencia.

Tras el arribo, el astro se trasladó directamente al Hotel de la Reconquista, ubicado en el centro de la ciudad asturiana. En el sitio cientos de residentes esperaron la llegada del futbolista para pedir su foto, autógrafo y mostrar llamativos carteles.

Para esquivar a gran parte de la multitud de seguidores que se concentraba en los alrededores, el ingreso al establecimiento hotelero se realizó a través del garaje, manteniendo así la reserva en sus primeros movimientos.

Tras los compromisos protocolares en territorio español, el deportista tiene previsto retornar a Estados Unidos para reincorporarse a los entrenamientos de su equipo.

Las camisetas de la Selección argentina fueron de las más presentes en la entrada del hotel (Foto: AS)

La cena con los reyes de España y que jornadas especiales tendrá Lionel Messi

La actividad central del capitán en su primera jornada contempla un encuentro con escolares asturianos en el Palacio de los Deportes de Oviedo, un evento cuyas entradas se agotaron en pocos minutos debido a la enorme expectativa generada. Posteriormente, el futbolista asistirá a la cena oficial programada junto a los Reyes de España y los demás galardonados de esta edición.

Él es Joaquín, un nene argentino que hace tres años vive en España, y hoy fue a Oviedo solo para ver de lejos a Lionel Messi… pero llegó a tenerlo al lado y el ‘10’ LE FIRMÓ SU CAMISETA. “SIGNIFICA TODO PARA MÍ, DOY LAS GRACIAS”. Ufff, qué hermoso. ❤️🥹 https://t.co/Eb5XUsSqYI — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 22, 2026

El itinerario continuará con una recepción oficial encabezada por la Familia Real en las instalaciones del Hotel Reconquista. Por la tarde, la agenda institucional prevé la ceremonia de entrega de los galardones en el Teatro Campoamor, donde el capitán argentino recibirá formalmente la distinción.

Qué es el Premio Princesa de Asturias de los Deportes que recibirá Lionel Messi

El Premio Princesa de Asturias de los Deportes reconoce trayectorias que contribuyen al desarrollo del deporte y representan valores como el esfuerzo, el respeto y la humildad. No premia solo títulos, sino también el impacto social de los deportistas.

En el caso de Lionel Messi, el jurado destacó su extraordinaria carrera, su conducta dentro de la cancha y su trabajo solidario para facilitar el acceso de chicos vulnerables a la educación y la salud.

Las fotos del recibimiento de Lionel Messi en Oviedo: autógrafos a cuadros, camisetas y botines

Uno de los muchos carteles dedicados al astro argentino (Foto: AS)

Al concluir el evento ceremonia, Messi deberá regresar a Estados Unidos para continuar con la temporada regular de la MLS.

La presencia del delantero generó un fuerte impacto social en la región, reflejado en el entusiasmo de los vecinos y en diversas muestras de afecto de los seguidores que se acercaron a las inmediaciones del hotel.

Fanáticos llevaron botines para tener la firma del capitán argentino

Cuál será la agenda de Messi en los Premios Princesa de Asturias

El viernes será el día central de la visita. A las 7.00 de la mañana de la Argentina, Messi participará de la recepción oficial con la Familia Real en el Hotel Reconquista.

Más tarde, a las 13.30, comenzará la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias en el Teatro Campoamor, donde recibirá el reconocimiento por su trayectoria deportiva y su labor solidaria en favor de la educación y la salud de los chicos. Según la información publicada, no está previsto que pronuncie un discurso.

Sin embargo, la estadía del rosarino será breve. Una vez terminada la ceremonia, tiene previsto viajar a Estados Unidos para sumarse a Inter Miami, que el sábado 24 visitará a New York Red Bulls por la MLS.

El partido está programado para las 17.30, hora de Nueva York, es decir, las 18.30 de la Argentina. Así, Messi tendrá una agenda intensa entre el reconocimiento en España y el compromiso con su equipo.