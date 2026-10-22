Mundial 2030: en La Plata afirman que el Estadio Único será sede del primer partido en Argentina

La sede del primer partido del Mundial 2030 en territorio argentino volvió a quedar en el centro del debate. Aunque la FIFA había confirmado al Monumental de River como escenario, Rosario Central postuló días atrás al Gigante de Arroyito y ahora La Plata se sumó a la disputa.

El anuncio llegó a través de las redes sociales del intendente Julio Alak, quien compartió los avances de las obras de remodelación del Diego Armando Maradona junto al director del proyecto, Fernando Islas Casares. «Este estadio va a ser sede del Mundial 2030», afirmó el funcionario.

La reinauguración del escenario platense, que recibió partidos de la Copa América 2011 y del Mundial Sub 20 de 2023, está prevista para fines de noviembre. La idea es celebrar la reapertura con un amistoso entre la Selección Argentina femenina y Alemania.

Según explicó Islas Casares, los trabajos presentan un avance del 25%. Alak, por su parte, destacó la magnitud del proyecto y aseguró que el estadio se convertirá «en uno de los mejores de Argentina y Sudamérica».

Qué obras se realizan en el Estadio Único de La Plata

El plan de remodelación cuenta con el respaldo económico de la AFA, a la que las autoridades platenses agradecieron públicamente. Los trabajos incluyen la reparación del techo, la instalación de un nuevo sistema de iluminación LED, el recambio integral de las butacas y la renovación del campo de juego con césped de alta calidad.

«Es un estadio digno de una selección campeona del mundo«, sostuvo Alak al referirse a las mejoras previstas. La posibilidad de que La Plata integre el mapa de sedes del Mundial 2030 no es nueva. El Estadio Único ya había sido postulado y, en 2023, representantes de la FIFA inspeccionaron sus instalaciones.

Además, la AFA firmó tiempo atrás un convenio para que el escenario se convirtiera en «la casa de la Selección» y lo bautizó «Tricampeones del mundo».

Con la postulación del Gigante de Arroyito y las declaraciones de las autoridades platenses, la discusión sobre el escenario del primer partido mundialista en Argentina sumó un nuevo capítulo. Sin embargo, las afirmaciones realizadas desde La Plata no equivalen a una confirmación oficial de la FIFA sobre un cambio de sede.

Con información de TyC Sports