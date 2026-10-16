Mundial de Canotaje: los representantes de Río Negro y Neuquén que buscarán la gloria en Gualeguaychú

El Mundial de Canotaje se disputará por primera vez en Latinoamérica. La sede será Gualeguaychú, que albergará a los mejores palistas del mundo desde el 19 al 26 de este mes.

Esta vez, los palistas argentinos no tendrán que cruzar medio planeta para medirse con la elite del canotaje mundial. La cita será en casa, con el río como escenario y la ilusión de hacer historia. Gualeguaychú se prepara para recibir, por primera vez en la historia, el Campeonato Mundial de Canotaje de Maratón, un acontecimiento sin precedentes para el deporte argentino y sudamericano.

Del 19 al 26 de este mes, la ciudad entrerriana reunirá a delegaciones de más de 40 países y se convertirá en el centro de atención de una disciplina que tendrá a los representantes de Río Negro y Neuquén como protagonistas de primer nivel. Con antecedentes mundialistas, títulos internacionales y un presente competitivo, los palistas de la región llegan con argumentos para soñar con un lugar en el podio.

En la categoría K1 senior, buena parte de las expectativas estarán puestas en Franco Balboa. El neuquino conoce el sabor de la victoria y buscará trasladar esa experiencia a una competencia que reunirá a los mejores del mundo.

Franco Balboa ya entrena en Gualeguaychú, junto a Cristian Esparza y Bautista Sandoval, el K2 junior que aspira a llegar al podio en el Mundial.

Franco, ganador junto a su hermano Dardo de la 50ª edición de la Regata Internacional del Río Negro, disputada en enero, irá en busca de una nueva conquista mundial. Su antecedente más destacado en este tipo de certámenes se remonta a Sudáfrica 2017, cuando se consagró campeón mundial sub 23.

Otro de los palistas regionales destacados en el Mundial será sin duda Vicente Vergauven, que llegará respaldado por un presente más que destacado. Este año el viedmense se consagró campeón sudamericano en Santa Fe y, en diciembre del año pasado, recibió la distinción del Comité Olímpico Argentino (COA) como deportista del año.

Vicente Vergauven y Joaquín Catalano, un K2 con aspiraciones de medalla en la cita de Gualeguaychú.

A esos logros se suma su historia mundialista, con medallas de oro en K1 junior en el Mundial de Dinamarca y en K2 junior junto al choelense Joaquín Catalano, otra de las cartas argentinas para la competencia. Catalano volverá a compartir bote con Vergauven, esta vez con el desafío de repetir aquella hazaña en una categoría superior.



El talento familiar también tendrá su lugar en Gualeguaychú: Martina Catalano, hermana de Joaquín, será una de las representantes a seguir en la categoría damas sub 23, donde buscará meterse en la pelea por las medallas.

La choelense Martina Catalano, una de las esperanzas de la Selección Argentina en el Mundial.

En esa misma división, entre los varones, el choelense Julián Salinas intentará ampliar su colección de preseas mundialistas. Su historial incluye dos medallas de plata en el Mundial de Portugal 2022, en K1 y K2 junior, y un bronce en K1 junior durante la cita de Rumania 2021. Con ese recorrido internacional, afrontará un nuevo desafío con la posibilidad de volver a dejar su huella en el escenario mundial.

Julián Salinas va por su cuarta medalla mundialista.

La apuesta argentina también se proyecta hacia las categorías juveniles. En K2 junior, los neuquinos Cristian Esparza y Bautista Sandoval tendrán la responsabilidad de representar al país y buscarán aprovechar una oportunidad que puede marcar un punto de inflexión en sus carreras deportivas.

El calendario comenzará el lunes 19 y el martes 20 con las competencias master, reservadas para palistas mayores de 35 años. El miércoles llegará el turno de la ceremonia inaugural, mientras que desde el jueves y hasta el domingo se desarrollarán las principales pruebas del campeonato, con los mejores exponentes de la disciplina en acción.

En total, más de 700 palistas de distintas partes del mundo participarán del Mundial Senior, el Mundial Master y el Panamericano de la especialidad. Una convocatoria que dimensiona la magnitud del acontecimiento y que permitirá al público argentino disfrutar de una competencia de primer nivel sin salir del país.

Para los representantes de Río Negro y Neuquén, la cita tendrá un significado especial: competir ante la élite internacional, defender los colores argentinos y transformar años de esfuerzo en una oportunidad de alcanzar la gloria.