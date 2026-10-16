Mundial de Canotaje: los representantes de Río Negro y Neuquén que buscarán la gloria en Gualeguaychú
Del 19 al 26 Argentina será sede por primera vez del Mundial de Canotaje de Maratón, con más de 700 deportistas de todo el mundo. Los regionales Franco Balboa, Vicente Vergauven, Joaquín y Martina Catalano, Julián Salinas, Cristian Esparza y Bautista Sandoval, entre otros, representarán al país con el sueño de pelear por las medallas.
Esta vez, los palistas argentinos no tendrán que cruzar medio planeta para medirse con la elite del canotaje mundial. La cita será en casa, con el río como escenario y la ilusión de hacer historia. Gualeguaychú se prepara para recibir, por primera vez en la historia, el Campeonato Mundial de Canotaje de Maratón, un acontecimiento sin precedentes para el deporte argentino y sudamericano.
Del 19 al 26 de este mes, la ciudad entrerriana reunirá a delegaciones de más de 40 países y se convertirá en el centro de atención de una disciplina que tendrá a los representantes de Río Negro y Neuquén como protagonistas de primer nivel. Con antecedentes mundialistas, títulos internacionales y un presente competitivo, los palistas de la región llegan con argumentos para soñar con un lugar en el podio.
En la categoría K1 senior, buena parte de las expectativas estarán puestas en Franco Balboa. El neuquino conoce el sabor de la victoria y buscará trasladar esa experiencia a una competencia que reunirá a los mejores del mundo.
Franco, ganador junto a su hermano Dardo de la 50ª edición de la Regata Internacional del Río Negro, disputada en enero, irá en busca de una nueva conquista mundial. Su antecedente más destacado en este tipo de certámenes se remonta a Sudáfrica 2017, cuando se consagró campeón mundial sub 23.
Otro de los palistas regionales destacados en el Mundial será sin duda Vicente Vergauven, que llegará respaldado por un presente más que destacado. Este año el viedmense se consagró campeón sudamericano en Santa Fe y, en diciembre del año pasado, recibió la distinción del Comité Olímpico Argentino (COA) como deportista del año.
A esos logros se suma su historia mundialista, con medallas de oro en K1 junior en el Mundial de Dinamarca y en K2 junior junto al choelense Joaquín Catalano, otra de las cartas argentinas para la competencia. Catalano volverá a compartir bote con Vergauven, esta vez con el desafío de repetir aquella hazaña en una categoría superior.
El talento familiar también tendrá su lugar en Gualeguaychú: Martina Catalano, hermana de Joaquín, será una de las representantes a seguir en la categoría damas sub 23, donde buscará meterse en la pelea por las medallas.
En esa misma división, entre los varones, el choelense Julián Salinas intentará ampliar su colección de preseas mundialistas. Su historial incluye dos medallas de plata en el Mundial de Portugal 2022, en K1 y K2 junior, y un bronce en K1 junior durante la cita de Rumania 2021. Con ese recorrido internacional, afrontará un nuevo desafío con la posibilidad de volver a dejar su huella en el escenario mundial.
La apuesta argentina también se proyecta hacia las categorías juveniles. En K2 junior, los neuquinos Cristian Esparza y Bautista Sandoval tendrán la responsabilidad de representar al país y buscarán aprovechar una oportunidad que puede marcar un punto de inflexión en sus carreras deportivas.
El calendario comenzará el lunes 19 y el martes 20 con las competencias master, reservadas para palistas mayores de 35 años. El miércoles llegará el turno de la ceremonia inaugural, mientras que desde el jueves y hasta el domingo se desarrollarán las principales pruebas del campeonato, con los mejores exponentes de la disciplina en acción.
En total, más de 700 palistas de distintas partes del mundo participarán del Mundial Senior, el Mundial Master y el Panamericano de la especialidad. Una convocatoria que dimensiona la magnitud del acontecimiento y que permitirá al público argentino disfrutar de una competencia de primer nivel sin salir del país.
Para los representantes de Río Negro y Neuquén, la cita tendrá un significado especial: competir ante la élite internacional, defender los colores argentinos y transformar años de esfuerzo en una oportunidad de alcanzar la gloria.
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