Mundial Sub 17 femenino: Argentina aplastó a Marruecos y clasificó a octavos de final

La Selección Argentina femenina Sub 17 consiguió una clasificación histórica a los octavos de final del Mundial de la categoría. El equipo dirigido por Christian Meloni goleó 5-1 a Marruecos y aseguró su lugar en la próxima instancia.

En su primera participación histórica en este certamen, la Albiceleste logró el hito de superar la fase de grupos. A eso se suma que lo consiguió con un contundente triunfo ante Marruecos, en un encuentro que definía al segundo clasificado de la zona.

El partido comenzó con un susto para la Albiceleste. En el primer minuto, un error en la salida terminó con la pelota en la red argentina, pero el tanto de Nessma Mouradi fue anulado tras la intervención del sistema de asistencia arbitral por video, por una infracción en el saque de arco.

A los 13 minutos, Argentina encontró la ventaja. Violeta Álvarez envió un centro preciso desde la izquierda y Mercedes Diz conectó de cabeza para marcar el 1-0.

Mercedes Diz, la goleadora del conjunto nacional. (@argentina)

El elenco nacional no se conformó con la diferencia mínima y siguió en busca de más goles. A los 28 minutos, Diz volvió a aparecer. La delantera presionó a la defensa marroquí, aprovechó un choque entre una defensora y la arquera, recuperó la pelota y definió con el arco libre para establecer el 2-0.

Argentina mantuvo el ritmo y amplió la ventaja con un golazo de Josefina Galarza. La jugadora encontró espacio y sacó un remate de larga distancia que superó a la arquera rival, adelantada, para el 3-0.

Antes del descanso, Diz completó su triplete. La delantera encontró a la arquera fuera de su posición y definió desde lejos para aumentar el marcador a 4-0.

En el inicio del segundo tiempo, Marruecos consiguió el descuento. Un rechazo de Julia Vinhas rebotó en Nessma Mouradi y terminó en el fondo del arco para el 4-1.

El conjunto africano intentó tomar el control de la pelota y buscar una remontada, pero Argentina volvió a golpear. Julieta Aguilar sacó un potente remate que la arquera no pudo contener y selló el 5-1 definitivo.

Con esta goleada, la Selección Argentina Sub 17 aseguró su clasificación a los octavos de final del Mundial. El próximo compromiso será el 28 de octubre, ante el segundo clasificado del Grupo C.

Brasil llega a la definición como líder, seguido por Noruega y Canadá, mientras que Ghana ocupa el último lugar, con un punto. Las posiciones se definirán este sábado a las 12.