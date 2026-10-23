Messi recibió el Premio Princesa de Asturias en una gala junto a la realeza española y fue ovacionado

Lionel Messi fue distinguido este viernes con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, en una gala que comparte junto a la realeza española en la ciudad de Oviedo.

“Por ser el jugador que más títulos ha conquistado en la historia del fútbol, su excepcional trayectoria deportiva y su deslumbrante talento”, expresaron desde la realeza en relación a lo que hizo el astro argentino en su carrera como futbolista.

🐐 Lionel Messi recibió el premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. 🥇 Tus galardones se transforman en alegría para todos los que te admiramos 🤩 📰 https://t.co/rkE2Ziqu5K https://t.co/KUBRMENMaY October 23, 2026

La ceremonia comenzó pasadas las 13:30 (hora de Argentina) en el teatro Campoamor, donde los Reyes presiden el acto y la Princesa Leonor pronunciará su tradicional discurso, acompañada por el mensaje de Felipe VI.

Los premiados abandonan el Teatro Campoamor en dirección al Hotel de la Reconquista. #PremiosPrincesadeAsturias https://t.co/AbZ2O0HHcL — Fundación Princesa de Asturias (@fpa) October 23, 2026

Previamente, el capitán argentino fue recibido por la Princesa Leonor en el Salón Covadonga del hotel de la Reconquista.

Por primera vez, la heredera al trono español encabezó en solitario una reunión con los premiados, un gesto que marca un hito en la tradición de estos galardones.

Por primera vez, la heredera al trono español encabezó en solitario una reunión con los premiados, un gesto que marca un hito en la tradición de estos galardones.

La princesa Leonor argumentó el reconocimiento de la realeza y destacó la labor del argentino dentro y fuera de la cancha. “Nos presenta una gran definición de un futbolista argentino. Convirtió lo extraordinario en rutina interpretando el juego y decidiendo lo más efectivo en segundos”, expresó Leonor.

Además, aseguró que es una representación del futbolista argentino y lo destacó como “un fenómeno que genera un sentimiento universal” y que “siempre respetó la esencia colectiva por encima del ego”.