Neuquinas de elite: Independiente le ganó a Biguá en el debut de la Liga Femenina

Independiente marcó la diferencia en el segundo tiempo, encontró más variantes en ofensiva y por eso se quedó con el primer duelo de neuquinas en la Liga Femenina de básquet, que se puso en marcha este domingo en La Caldera. Las Rojas vencieron a Biguá por un ajustado 68-63 y tuvieron la primera alegría de la temporada, en la segunda incursión a nivel nacional.

Las Verdes empezaron mejor y se quedaron con el cuarto inicial por 15-11, pero las dirigidas por Gabriel Del Egido reaccionaron a partir del segundo y dieron vuelta la historia. Fue 32-31 camino a vestuarios y 52-47 en el tercer parcial.

Numa fue otra de las jugadoras determinantes en el triunfo local. (Oscar Livera)

Arranque Verde, cierre Rojo

En el comienzo, la uruguaya Catalina Taño y Agustina Jourdheuil fueron las que marcaron la diferencia y se apoyaron en el poder rebotero de Clara Della Rosa, quien capturó 10 recobres, solo en la primera mitad.

Con el correr de los minutos, las Rojas se acomodaron en el partido. Josefina Torruella fue determinante en esa reacción, quien se sumó a dos que son una garantía: Sofía Cabrera en la base y Jacqueline Soto en el juego interno. La pivote alcanzó la máxima valoración del juego con 25.

En la segunda mitad, las dueñas de casa mantuvieron la distancia. No lograron escaparse en las cifras, pero si defendieron mejor y tuvieron más rotación. Enfrente sintieron el desgaste y aunque nunca se dieron por vencidas, no encontraron respuestas para torcer la historia.

Del Egido debutó en el banco «nacional» y se anotó un buen triunfo. (Oscar Livera)

Goleadoras y claves del juego

Soto firmó un doble-doble con 13 puntos y 14 rebotes, mientras que también fueron importantes las tareas de Torruella (17). Cabrera y Valentina Numa, con 10 cada una. La perimetral, además sumó 4 asistencias. En la visita se repartieron el goleo entre Taño (15), Julieta Tell (14) y Jourdheuil (13 más 8 rebotes), además de un buen ingreso de Amparo Arévalo, con 9.

Catalina Taño, jugadora de la Selección de Uruguay, que manejará los hilos en Biguá. (Oscar Livera)

Si de comparativa se trata, hubo un factor clave: los triples. Independiente terminó con 9-31 (29%), mientras que Biguá apenas anoto 4 lanzamientos sobre 23 intentos (17%). Las pérdidas fueron otro punto importante, porque las Verdes tuvieron 7 más (24-17) y fueron en momentos importantes del juego, cuando las Rojas tomaron el control y sacaron la primera ventaja camino a la victoria.

Independiente pegó primero y Biguá, a pesar de la derrota, también mostró un nivel interesante. Fue el debut en la elite para dos equipos que tienen el mismo objetivo: pelear arriba en una zona que tiene a Boca como favorito, pero con fuerzas parejas en los demás. Este domingo quedó demostrado en el duelo de neuquinas.