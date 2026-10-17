Video | Preocupación por el Dibu Martínez: sufrió un fuerte golpe y fue retirado en camilla

Emiliano “Dibu” Martínez sufrió un fuerte golpe y debió ser retirado en camilla durante el triunfo del Chelsea por 2 a 0 ante el Everton, por la Premier League. El arquero de la Selección argentina fue trasladado a un centro médico para realizarse estudios.

El Dibu Martínez encendió las alarmas en la Premier League

Según NA, el incidente ocurrió a los 20 minutos del segundo tiempo, cuando el guardameta salió a cortar un centro y chocó con Jarrad Branthwaite. Tras el impacto, quedó tendido en el suelo y debió ser asistido por el cuerpo médico.

LA JUGADA QUE SACÓ A DIBU DE LA CANCHA: Emiliano Martínez salió a cortar un centro, pero sufrió un fuerte choque contra Branthwaite y el arquero argentino tuvo que salir del campo de juego en camilla. 📺 Mirá la Premier League por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/F56nOkoXCB October 17, 2026

Aunque permanecía despierto, Martínez quedó inmovilizado boca arriba mientras los profesionales lo atendían. Después de aproximadamente diez minutos de revisión, fue retirado en camilla ante los aplausos de los hinchas.

Hasta el momento, el Chelsea no difundió un parte médico oficial sobre su estado de salud.

Por su parte, el delantero neerlandés involucrado en el choque pudo continuar el encuentro tras ser evaluado.

¡MALAS NOTICIAS Y PREOCUPACIÓN POR DIBU! Emiliano Martínez sufrió un fuerte choque contra Branthwaite y se retiró en camilla del partido ante Everton. 📺 Mirá la Premier League por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/qTp0U2Ujbe October 17, 2026

En lo deportivo, el Chelsea se impuso con un doblete de Pedro Neto y alcanzó la cuarta posición de la Premier League, con 13 puntos.