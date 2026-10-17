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Video | Preocupación por el Dibu Martínez: sufrió un fuerte golpe y fue retirado en camilla

El arquero de la Selección argentina chocó con un rival durante el triunfo del Chelsea por 2 a 0 ante el Everton y debió ser retirado en camilla. Fue trasladado a un centro médico para realizarse estudios y todavía no hay un parte oficial sobre su estado de salud.

Redacción

Por Redacción

Dibu Martínez.

Dibu Martínez.

Emiliano “Dibu” Martínez sufrió un fuerte golpe y debió ser retirado en camilla durante el triunfo del Chelsea por 2 a 0 ante el Everton, por la Premier League. El arquero de la Selección argentina fue trasladado a un centro médico para realizarse estudios.

El Dibu Martínez encendió las alarmas en la Premier League

Según NA, el incidente ocurrió a los 20 minutos del segundo tiempo, cuando el guardameta salió a cortar un centro y chocó con Jarrad Branthwaite. Tras el impacto, quedó tendido en el suelo y debió ser asistido por el cuerpo médico.

Aunque permanecía despierto, Martínez quedó inmovilizado boca arriba mientras los profesionales lo atendían. Después de aproximadamente diez minutos de revisión, fue retirado en camilla ante los aplausos de los hinchas.

Hasta el momento, el Chelsea no difundió un parte médico oficial sobre su estado de salud.

Por su parte, el delantero neerlandés involucrado en el choque pudo continuar el encuentro tras ser evaluado.

En lo deportivo, el Chelsea se impuso con un doblete de Pedro Neto y alcanzó la cuarta posición de la Premier League, con 13 puntos.


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Emiliano “Dibu” Martínez sufrió un fuerte golpe y debió ser retirado en camilla durante el triunfo del Chelsea por 2 a 0 ante el Everton, por la Premier League. El arquero de la Selección argentina fue trasladado a un centro médico para realizarse estudios.

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