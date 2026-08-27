Confirmado: Dibu Martínez es nuevo arquero del Chelsea

La negociación se resolvió rápido. Emiliano Martínez le dio el visto bueno al Chelsea el miércoles y este jueves el club londinense llegó a un acuerdo con el Aston Villa para concretar la llegada del arquero argentino, que firmará contrato hasta 2028 con la opción de extenderlo por un año más.

La operación se cerró en una cifra cercana a los 7,5 millones de libras (cerca de 9 millones de euros) por la totalidad de los derechos del Dibu, quien dejará de ser Villano después de un exitoso ciclo de seis años en el club de Birmingham.

Durante su estadía en el Aston Villa, el campeón del mundo levantó un título: la Europa League 2025/2026, en la que se consagró en mayo de este año tras golear al Friburgo en la final. En la entrada en calor de aquel partido, el argentino sufrió una pequeña fractura en el dedo anular de su mano derecha, aunque atajó igualmente en ese encuentro y posteriormente en el Mundial.

La salida del portero de 33 años también responde a una decisión del conjunto de Birmingham, que incorporó a Zion Suzuki, proveniente del Parma de Italia, y tenía planificado al arquero japonés como titular para la nueva temporada.

Ahora, el Dibu se mudará a Londres, donde estará bajo la conducción de Xabi Alonso y competirá por el puesto con el español Robert Sánchez, uno de los puntos más bajos de los Blues en el debut de la Premier League ante Fulham. En aquel encuentro, Chelsea se impuso 3-2 como visitante.

En su nuevo equipo, Martínez será compañero de Enzo Fernández, Aaron Anselmino y Valentín Barco. Sin embargo, el mediocampista surgido en River está cerca de dejar el conjunto londinense para emigrar al Manchester City.